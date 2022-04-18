桃園環保局持續督促美福加快清廢　曝4種求償方式

▲桃園環保局持續督促美福加快廢棄物清理及週邊地區清消。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對「美福火災公害自救會」18日到市府抗議，美福倉儲大火發生月餘，災後清廢遲未完成，倉儲內燃燒後腐臭味飄散週邊地區情事，市府環保局說明指出，迄今為止，美福倉儲 6樓已完成1,600噸以上的廢棄物清除，環保局也要求美福公司再加快清除速度，同時要求蘆竹區公所協助民眾與美福公司持續協調求償事宜。

環保局表示，美福公司火警造成的空污異味及廢棄物未於4月12日清理完成，環保局已依空污法及廢清法共重罰600萬元。環保局於13日複查時，美福公司已將4樓廢棄物全數清除，並於14日持續6樓結構補強後且經結構技師同意後，已全面進行6樓的清除作業。

環保局也說，因火災事件所造成的損害求償，民眾有4種方式進行求償作業，包含1.向業者請求損害求償；2.向地方法院或各區公所調解委員會申請調解；3.向環保局申請公害糾紛調處(由直轄市或縣(市)調處委員會會議進行調處)；4.也可向地方法院提起民事訴訟。

環保局表示，因美福公司現場產生明顯異味污染物，火警期間，環保局也調動移動式監測車至該事件點下風處南崁高中進行監測，監測數據當下當公開在網路上供民眾查閱，其大環境的空氣品質空氣品質介於「良好」至「普通」等級間。目前美福公司的現場主要是惡臭廢棄物產生的異味，環保局前已依空污法跟廢清法規定，重罰業者600萬元罰鍰。