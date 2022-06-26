彰化+2761！滿5歲至6歲國小未入學幼童　明後天線上預約BNT

▲彰化今新增2761本土確診案例。（圖／彰化縣政府提供）

記者白珈陽／彰化報導

彰化26日新增2761本土確診案例，彰化縣長王惠美指出，縣內滿5至6歲的學齡前幼童將於明、後天開放BNT疫苗接種線上預約，預定於29日至7月8日配合國小校園接種日程，各鄉鎮共設置30場快打站，開放進入校園預約接種。

王惠美表示，今年起已完成核酸檢測人數22萬4033人，居家抗原快篩人數97萬3613人，居家隔離中人數6044人，累計居家隔離人數16萬2674人，確診數16萬4151人，平均每位確診者居家隔離人數1人，提醒大家，仍要落實防疫，勤洗手、戴口罩，保持社交距離，一起守護健康家園。

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針對縣內滿5歲至6歲國小未入學幼童施打BNT疫苗，將於27、28日開放線上預約，預約對象為：

1.設籍彰化縣，所就讀幼兒園未能配合造冊，或未就讀幼兒園之幼童：

（1）完成第一劑BNT疫苗已達4-8週以上。

（2）104年9月2日~106年6月26日出生，尚未接種第一劑BNT疫苗之幼童。

2.已於幼兒園造冊者，請依通知日程完成接種，不須重複預約。

3.COVID-19確診者自發病日或確診日(無症狀感染者)起至少間隔3個月後才可接種COVID-19疫苗。

4.若為居家隔離及自主防疫者，需等3+4天自主防疫結束後，且無COVID-19相關症狀才可施打疫苗。

5.已接種過兩劑BNT疫苗者，本次不可再預約接種。

6.本年齡層COVID-19疫苗不混打，已接種莫德納疫苗者，不可預約接種。

預約網址：https://wbma1.chshb.gov.tw/KidVaccine/Default.aspx

▲彰化滿5歲至6歲國小未入學幼童施打BNT疫苗，明後天開放線上預約。（圖／彰化縣政府提供）