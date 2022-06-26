短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝　路人看傻！本尊揭真相

記者施怡妏／綜合報導

情侶吵架是常見的事，有些是價值觀不同，有些因為金錢而吵，有些則是因為感情的事而吵，一名網友貼出一則影片，一名穿著短裙的女子，對著眼前男子大罵還動手，先是推人下秒竟直接呼巴掌，超響亮的「ㄆ一ㄚ」聲全都錄下。貼文曝光，釣出本尊親揭甩巴掌真相，「被我抓到跟前女友牽小手、背後抱」。

有網友在臉書「爆廢公社」貼出一段影片，「這個巴掌真響亮，打得真好」，疑似是情侶吵架，可以看到短裙妹氣炸狂罵，雖然聽不清楚說什麼，但可以看到短裙妹超生氣，一邊質問一邊動手，先是用手推男生，下秒竟然直接甩巴掌，發出清脆地「啪」聲，而男生則是一動也不動站在原地，不還嘴也不還手，像個做錯事的小孩，13秒的爭吵過程全被錄下。





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▲短裙妹直接對男子呼巴掌。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

許多人好奇「到底吵什麼？」影片在網路上瘋傳，釣出影片女主角親回，原來是抓到男友偷吃，「看音樂祭是帶女朋友沒有錯啦，但他不是帶我，是跟前女友牽牽小手，背後抱著聽海豚被我抓到，才發生此事件，事情處理好，告一段落了，謝謝你們」。

網友們在留言區熱烈討論，「標示都寫本區停止收放垃圾了，請記得帶走，謝謝」、「真的是活該」、「這樣打，好療癒」、「我應該會來個小助跑飛踢，外加抓頭髮一直甩」、「看那個背影感覺就很軟爛啊」、「愛之深責之切」、「這男的脾氣真好，要是一般人被賞巴掌早就理智斷線了」。