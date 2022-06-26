　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝　路人看傻！本尊揭真相

記者施怡妏／綜合報導

情侶吵架是常見的事，有些是價值觀不同，有些因為金錢而吵，有些則是因為感情的事而吵，一名網友貼出一則影片，一名穿著短裙的女子，對著眼前男子大罵還動手，先是推人下秒竟直接呼巴掌，超響亮的「ㄆ一ㄚ」聲全都錄下。貼文曝光，釣出本尊親揭甩巴掌真相，「被我抓到跟前女友牽小手、背後抱」。

有網友在臉書「爆廢公社」貼出一段影片，「這個巴掌真響亮，打得真好」，疑似是情侶吵架，可以看到短裙妹氣炸狂罵，雖然聽不清楚說什麼，但可以看到短裙妹超生氣，一邊質問一邊動手，先是用手推男生，下秒竟然直接甩巴掌，發出清脆地「啪」聲，而男生則是一動也不動站在原地，不還嘴也不還手，像個做錯事的小孩，13秒的爭吵過程全被錄下。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲短裙妹直接對男子呼巴掌。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

許多人好奇「到底吵什麼？」影片在網路上瘋傳，釣出影片女主角親回，原來是抓到男友偷吃，「看音樂祭是帶女朋友沒有錯啦，但他不是帶我，是跟前女友牽牽小手，背後抱著聽海豚被我抓到，才發生此事件，事情處理好，告一段落了，謝謝你們」。

網友們在留言區熱烈討論，「標示都寫本區停止收放垃圾了，請記得帶走，謝謝」、「真的是活該」、「這樣打，好療癒」、「我應該會來個小助跑飛踢，外加抓頭髮一直甩」、「看那個背影感覺就很軟爛啊」、「愛之深責之切」、「這男的脾氣真好，要是一般人被賞巴掌早就理智斷線了」。

►無敵好吃！「豆乳優格」特價了　黑糖黃豆粉口味必試

ET快訊
台11線死亡車禍！男超車遊覽車　撞死對向女騎士
快訊／雷陣雨區擴大！　7縣市大雨特報
賴清德「急性下背痛」做脊椎手術　北榮：最快明天出院
快訊／午後雷雨開炸！2縣市大雨特報　大雷雨轟這3區
防猴痘！第三代天花疫苗洽談中　莊人祥：爭取年底前一定要買到
快訊／賴清德急性下背痛！　剛完成1小時手術將留院觀察
快訊／成功復仇！台灣射箭女團擊退印度　摘下本季首金

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／午後雷陣雨區擴大！7縣市大雨特報

台東+396　高中以下7／1起有條件開放暑期營隊及交流活動

高雄+5298！6站車來速撤夜診　長輩打第4劑贈700元、2快篩　

快訊／午後雷雨開炸！「2縣市大雨特報」大雷雨轟這3區

超狂！台南催打65歲以上長者追加劑　送房車、黃金小元寶

防猴痘！第三代天花疫苗洽談中　莊人祥：爭取年底前一定要買到

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝　路人看傻！本尊揭真相

竹市+837　第三輪快篩實名制將啟動！長輩疫苗禮券再延長

快訊／殭屍展宣布「停止售票」！　最後入場時間曝光

快訊／台中宣布國、高中生7／1恢復實體課程　暑輔建議半天

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

柴回家太興奮撞爆玻璃門　下秒裝沒事開溜全場傻眼

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

快訊／午後雷陣雨區擴大！7縣市大雨特報

台東+396　高中以下7／1起有條件開放暑期營隊及交流活動

高雄+5298！6站車來速撤夜診　長輩打第4劑贈700元、2快篩　

快訊／午後雷雨開炸！「2縣市大雨特報」大雷雨轟這3區

超狂！台南催打65歲以上長者追加劑　送房車、黃金小元寶

防猴痘！第三代天花疫苗洽談中　莊人祥：爭取年底前一定要買到

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝　路人看傻！本尊揭真相

竹市+837　第三輪快篩實名制將啟動！長輩疫苗禮券再延長

快訊／殭屍展宣布「停止售票」！　最後入場時間曝光

快訊／台中宣布國、高中生7／1恢復實體課程　暑輔建議半天

花蓮台11線死亡車禍！男超車不慎撞死對向女騎士　2人均無照

擴大對俄制裁！G7將禁止進口俄羅斯黃金　俄戰爭資金被斷

徐睿知《夏娃》黑色羽毛禮服來頭不小！浮誇大蓬裙設計IU、Rosé都穿過

超商限定！「SOU・SOU」超過30款周邊來了　滿版口罩、盤子超可愛　

台北街頭驚見「1款罕見後照鏡」　網笑翻：副駕有作用了

帶16歲小女友回家過夜！24歲男深夜掐死她　猛敲爸媽房門

快訊／午後雷陣雨區擴大！7縣市大雨特報

憂成鳥數量微減　桃園積極保育小燕鷗繁殖棲地

沉睡3萬年終出土！　加拿大首見北美最完整猛獁幼象木乃伊

林岳平：先跟你們恭喜了　曾豪駒笑回：不要舒服齁

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

生活熱門新聞

國內首例猴痘患者「照片公布」　衛生局：與國外不太一樣

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

爸爸拋棄2兒另結新歡！生病回頭要他們撫養

看完殭屍展超失望「5分鐘就沒了」！網1句反酸

「奔摩鐵沒修竿」單身妹曝習慣了！老司機看傻

7/15起國旅有補助！最多領1300元

可能有颱風生成　影響台灣關鍵曝光

醫第4劑打這疫苗　「紅腫痛都沒有！真的差很大」

快訊／今增134死！本土+39586

公公不想居隔　人妻出招「飯菜加料」

猴痘殺入！台大醫：做到這3點不用怕

排隊看完殭屍「他後悔了」　網秒挺不去了

墾丁比基尼妹「翹臀上山」！後方照1.8萬人朝聖

更多熱門

相關新聞

開車驚見「酒空倒地」險遭輾爆頭　網：誰撞誰衰

開車驚見「酒空倒地」險遭輾爆頭　網：誰撞誰衰

與朋友歡聚免不了喝幾杯，不過開心喝酒之餘，也得注意自己的酒量，一名女網友晚間駕駛汽車，行經某路段時，發現有個男子喝醉，倒在分隔島的草叢裡，男子背著包包，上半身暴露在馬路上，讓原PO嚇壞，「喝酒喝到不要命」，當下也立刻報警處理。照片曝光後，網友們搖頭嘆氣，「被撞到真的不知算誰的」。

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

12星座告白潛台詞　這些話暗示喜歡你

12星座告白潛台詞　這些話暗示喜歡你

她有男友卻對「天菜同事」動心　網全罵翻

她有男友卻對「天菜同事」動心　網全罵翻

高雄「4米大木箱」內容物解答　神人見護送陣仗曝真相

高雄「4米大木箱」內容物解答　神人見護送陣仗曝真相

關鍵字：

情侶吵架巴掌爆廢公社

讀者迴響

熱門新聞

李嘉欣4器官重創瀕死「半年後驚人近況曝光」！

家人花5百萬買透天　20年後一聽賣價他傻了

猴痘殺入台灣　「居家2物品」要注意

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

國內首例猴痘患者「照片公布」　衛生局：與國外不太一樣

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

輪胎行長子4身分捧斗　陳彥翔不知告別式

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

反骨艾瑞絲爆「代言非法詐騙黑網」！酷炫道歉了

「北海岸鬼樓」真的有人住！　他一口氣買12戶曝：裝監視器等鬼

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

住獨棟別墅多爽？網揭2缺點：寧願一層一戶

真店長無誤！阿緯神救援《營業中》

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面