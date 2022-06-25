比南美館殭屍可怕！開車見「酒空倒地」險遭輾爆頭　網：誰撞誰衰

▲原PO看到這一幕嚇壞。（圖／翻攝自FB爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

與朋友歡聚免不了喝幾杯，不過開心喝酒之餘，也得注意自己的酒量，一名女網友晚間駕駛汽車，行經某路段時，發現有個男子喝醉，倒在分隔島的草叢裡，男子背著包包，上半身暴露在馬路上，讓原PO嚇壞，「喝酒喝到不要命」，當下也立刻報警處理。照片曝光後，網友們搖頭嘆氣，「被撞到真的不知算誰的」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，開車行經某路段時，突然看到有個男子躺在倒在分隔島的草叢，上半身暴露在馬路上，頭還朝地，看起來相當驚悚，要是一個不注意，車子開過去可能會就會發生命案，「喝酒喝到不要命，差點就芭比Q了，咩幹拎（不會喝）就乖在家，不要出來害人」。

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原PO立刻報警處理，並下車詢問男子有沒有不舒服，男子雖然喝醉但仍有意識，閉眼回答「我沒怎樣，我只是醉了」，拍攝者告知對方等等會有警察前來，男子回了一聲好後，還向拍攝者道謝。

貼文一出，網友看完後猛搖頭，「這沒看到，車開過去會斷頭吧」、「真像個命案現場」、「開快一點頭就沒了，好危險」、「車主一定是佛祖保佑」、「我也有遇過躺在斑馬線上的，開車過去嚇死了！差點碾到」、「酒醉也是很有禮貌捏」、「這比台南殭屍還嚇人」、「差點就被害到了，車主福大命大，好人有被保佑」。

也有不少網友指出，「還好樓主有看到，不然莫名背一條罪」、「真的是，誰經過誰會倒霉一輩子」、「壓過去的話駕駛就真的雖小了，酒空真的很討厭」、「如果撞到是不是又是駕駛的錯」。也有網友提醒，千萬不要去扶，「 萬一他有受傷，挪動才是最危險的，拍攝者很用心把車擋住避免被他人誤撞」、「不要移動喔，有可能他自己跌倒，撞到頭，會腦震盪」。

▼網友們直呼「誇張」。（圖／翻攝自FB爆廢公社）