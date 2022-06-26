　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／台北市非陳時中不可？　綠營曝他參選隱憂：恐選不下去

▲衛福部長陳時中、交通部長林佳龍視察防疫旅館。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳時中（左）與林佳龍（右）。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長提名人選尚未揭曉，原本獲得跨派系支持、呼聲最高的衛福部長陳時中，近期卻出現民調下滑現象，綠營人士憂心，陳時中在最近幾份不同單位釋出的民調中，支持度已經回落到只剩政黨支持度，甚至與積極爭取提名的交通部前部長林佳龍差不多，原因在於，隨著今年年中本土疫情再度擴散，過去兩年累積的防疫紅利耗盡，恐使陳「選不下去」；他直言，「台北市不是非陳時中不可」。

以《東森新媒體ETtoday》6月15日至17日進行的民調為例，在同樣都是「三腳督」狀況下，若國民黨參選人蔣萬安與民進黨的陳時中﹑台北市副市長黃珊珊3人競逐，蔣支持度35.5%、黃28.8%、陳25.3%，而若民進黨改派林佳龍參選，蔣36.9%、黃27.7%、林23.2%。

據悉，原本民進黨評估將在7月初推進台北市長提名作業，並以陳時中呼聲最高，被視為關鍵人選，但在陳民調聲勢下降後，有部分人士向身兼黨主席的蔡英文傳達不同意見，告知陳參選的隱憂。另一方面，多次表達「成功不必在我，但成功一定有我」的林佳龍仍磨刀霍霍，近期陸續拋出政策藍圖，也鴨子划水、走訪各選區與支持者見面。

支持陳時中參選的派系人士認為，陳時中是民進黨政府防疫的象徵和指標，若是不讓他「上場」，恐被外界解讀為「承認防疫失敗」，不利民進黨整體選情，何況在北都選戰三方對決的情況下，對手黃珊珊將可能瓜分蔣萬安票源，陳並非毫無勝算。

不過，民進黨內部仍有不同意見，一名綠營人士直指，「台北市不是非陳時中不可」，近期陳時中的支持度回落到只剩政黨支持度，在部分互比式民調中，林佳龍更領先陳時中10多個百分點，顯示兩人的基本組織盤差不多。

該人士推估，在正式提名前，台北市仍有約5至10％的「調皮選民」在暗助黃珊珊，但以現在北市政黨支持度觀察，估在民進黨正式提名後，綠營參選人支持度將從35％起跳、黃珊珊則會回落至15％，若民進黨派陳時中選台北市長，勝率將賭在他能否獲得「4成支持度」上，且陳將會引發藍、綠支持者激烈交鋒，深化「討厭民進黨」的情緒，除了讓反對方選擇「棄黃保蔣」，亦可能因此波及其他縣市的候選人。

綠營人士分析，面對台北市長選戰這一局，台北市長柯文哲將扮演關鍵角色，若是徵召陳時中出戰台北市長，柯文哲恐怕將在正式提名陳時中的第一天開始，就搖身一變成為「第四位參選人」，天天砲打陳時中；而若改派林佳龍參選，對柯文哲來說，反而有機會在林勝選後成為「最大贏家」，收割原本挺蔣萬安的支持者。

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
8煞衝新莊火鍋店砍人　「趴好啦」睡夢中狼狽被逮影片曝
「說好不聯絡」眾量級家寧哭了！　Andy認輸：真的好難
可能有颱風生成　影響台灣關鍵曝光
快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

幕後／台北市非陳時中不可？　綠營曝他參選隱憂：恐選不下去

大巨蛋試營運恐跳票　花敬群：北市府要怪自己

「生態殺手」銀合歡變身工藝藝術　海科館7月攜手扶輪社挺永續

你家也在這嗎？　全國有136萬人設籍中山路、中正路、中華路

彰化縣長黨內參選人選未定？　蔡英文：一定提名最好的

高虹安嘆新竹老字號「家欣樓」將熄燈　釣出柯文哲青澀結婚照

快訊／暴雨襲來！北市外雙溪泥沙洪水狂滾　消防局緊急撤離40遊客

林楚茵猛打批新北「造假」　衛生局駁：時序資料來自中央法傳系統

蘇貞昌：7月起0至6歲可再免費領5劑快篩劑

侯友宜12字嗆聲　林楚茵：聲東擊西讓恩恩案真相「被消失」

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

改編韓團歌→猴痘之歌　超鬧翻唱網讚：真有才

幕後／台北市非陳時中不可？　綠營曝他參選隱憂：恐選不下去

大巨蛋試營運恐跳票　花敬群：北市府要怪自己

「生態殺手」銀合歡變身工藝藝術　海科館7月攜手扶輪社挺永續

你家也在這嗎？　全國有136萬人設籍中山路、中正路、中華路

彰化縣長黨內參選人選未定？　蔡英文：一定提名最好的

高虹安嘆新竹老字號「家欣樓」將熄燈　釣出柯文哲青澀結婚照

快訊／暴雨襲來！北市外雙溪泥沙洪水狂滾　消防局緊急撤離40遊客

林楚茵猛打批新北「造假」　衛生局駁：時序資料來自中央法傳系統

蘇貞昌：7月起0至6歲可再免費領5劑快篩劑

侯友宜12字嗆聲　林楚茵：聲東擊西讓恩恩案真相「被消失」

ESPN評選13套城市版球衣　洛磯第一、天使公布後吞連敗

60萬→7.5萬！海灣鬼樓每況愈下　實勘「變臉」現場仍不樂觀

北京環球影城重啟！40度高溫嚇退遊客　二刷男卻讚「像超級VIP」

時候到了…媽一睜眼被「詭異半臉」嚇歪　牠死亡凝視：起床了齁

「北海岸鬼樓」真的有人住！　他一口氣買12戶曝：裝監視器等鬼

8煞衝新莊火鍋店砍人　「趴好啦」睡夢中狼狽被逮影片曝

全球最熱賣手機排行榜出爐！　1款蘋果手機獲日本人最愛

謝金燕球場脫外套「雙手滿滿刺青」！網嚇瘋：是真的？本尊解答了

爸熬夜1年教數學　小一童期末考才拿6分！氣哭喊辛苦都白費了

可能有颱風生成　影響台灣關鍵曝光

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

政治熱門新聞

吳子嘉：陳時中真的會當選台北市長

大巨蛋恐跳票　花敬群：北市要怪自己

趙少康社團嗆「越演越不像話」　恩恩爸：不信台灣有這麼多人沒人性

台北市非陳時中不可？　綠營曝他參選隱憂

你家也在這嗎？　全國有136萬人設籍中山路、中正路、中華路

快訊／7月起0至6歲可再免費領5劑快篩劑

林楚茵爆新北給指揮中心資料「全造假」　侯友宜12字回嗆

沈富雄酸陳建仁：他在科學上哪那麼重要

空軍花蓮基地開放　騰雲無人機亮相

快訊／暴雨襲！北市外雙溪泥沙洪水急沖　消防局急撤40遊客

高虹安嘆家欣樓將熄燈　釣出柯P結婚照

侯友宜12字嗆聲　林楚茵：聲東擊西讓真相「被消失」

林楚茵猛打批新北「造假」　衛生局駁：時序資料來自中央法傳系統

快訊／吳淑珍今出院　陳致中：「元氣大傷」需長時間療養

更多熱門

相關新聞

網傳潘孟安戰新北、彰化邱建富　綠委傻眼：提名飛蚊症嗎？

網傳潘孟安戰新北、彰化邱建富　綠委傻眼：提名飛蚊症嗎？

九合一選舉在即，近期網路流傳一份民進黨縣市長及內閣人事名單，點名屏東縣長潘孟安選新北市長、桃園市長鄭文燦任總統府秘書長、交通部前部長林佳龍任行政院副院長，遭民進黨發聲明否認。對此，民進黨立委何志偉今（25日）上午受訪嘆息說，「現在是提名飛蚊症嗎？我都看不清楚也都看不懂，這些到底是假消息，還是熱心人士故意在那邊興風作浪？」

吳子嘉：陳時中真的會當選台北市長

吳子嘉：陳時中真的會當選台北市長

館長：陳時中出來選　恁爸呸口水

館長：陳時中出來選　恁爸呸口水

網傳鄭文燦接總統府秘書長、潘孟安戰新北　民進黨回應了

網傳鄭文燦接總統府秘書長、潘孟安戰新北　民進黨回應了

電價調漲怎麼辦？　綠委曾掛保證

電價調漲怎麼辦？　綠委曾掛保證

關鍵字：

陳時中林佳龍民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

新莊8煞囂張刀砍！2男血濺火鍋店　警方回應了

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

吃蘑菇「讓私密處臭爆」是真的！

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

百萬分之一機率　女和2狗被雷擊當場死亡

目的地是天堂…重機男千字遺言1年後竟成真

8惡煞衝新莊火鍋店砍人　2人落網

墾丁比基尼妹「翹臀上山」！後方照1.8萬人朝聖

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

桃園雙屍案BMW求售　警方急回應

住獨棟別墅多爽？網揭2缺點：寧願一層一戶

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面