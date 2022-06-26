幕後／台北市非陳時中不可？　綠營曝他參選隱憂：恐選不下去

▲陳時中（左）與林佳龍（右）。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長提名人選尚未揭曉，原本獲得跨派系支持、呼聲最高的衛福部長陳時中，近期卻出現民調下滑現象，綠營人士憂心，陳時中在最近幾份不同單位釋出的民調中，支持度已經回落到只剩政黨支持度，甚至與積極爭取提名的交通部前部長林佳龍差不多，原因在於，隨著今年年中本土疫情再度擴散，過去兩年累積的防疫紅利耗盡，恐使陳「選不下去」；他直言，「台北市不是非陳時中不可」。

以《東森新媒體ETtoday》6月15日至17日進行的民調為例，在同樣都是「三腳督」狀況下，若國民黨參選人蔣萬安與民進黨的陳時中﹑台北市副市長黃珊珊3人競逐，蔣支持度35.5%、黃28.8%、陳25.3%，而若民進黨改派林佳龍參選，蔣36.9%、黃27.7%、林23.2%。

據悉，原本民進黨評估將在7月初推進台北市長提名作業，並以陳時中呼聲最高，被視為關鍵人選，但在陳民調聲勢下降後，有部分人士向身兼黨主席的蔡英文傳達不同意見，告知陳參選的隱憂。另一方面，多次表達「成功不必在我，但成功一定有我」的林佳龍仍磨刀霍霍，近期陸續拋出政策藍圖，也鴨子划水、走訪各選區與支持者見面。

支持陳時中參選的派系人士認為，陳時中是民進黨政府防疫的象徵和指標，若是不讓他「上場」，恐被外界解讀為「承認防疫失敗」，不利民進黨整體選情，何況在北都選戰三方對決的情況下，對手黃珊珊將可能瓜分蔣萬安票源，陳並非毫無勝算。

不過，民進黨內部仍有不同意見，一名綠營人士直指，「台北市不是非陳時中不可」，近期陳時中的支持度回落到只剩政黨支持度，在部分互比式民調中，林佳龍更領先陳時中10多個百分點，顯示兩人的基本組織盤差不多。

該人士推估，在正式提名前，台北市仍有約5至10％的「調皮選民」在暗助黃珊珊，但以現在北市政黨支持度觀察，估在民進黨正式提名後，綠營參選人支持度將從35％起跳、黃珊珊則會回落至15％，若民進黨派陳時中選台北市長，勝率將賭在他能否獲得「4成支持度」上，且陳將會引發藍、綠支持者激烈交鋒，深化「討厭民進黨」的情緒，除了讓反對方選擇「棄黃保蔣」，亦可能因此波及其他縣市的候選人。

綠營人士分析，面對台北市長選戰這一局，台北市長柯文哲將扮演關鍵角色，若是徵召陳時中出戰台北市長，柯文哲恐怕將在正式提名陳時中的第一天開始，就搖身一變成為「第四位參選人」，天天砲打陳時中；而若改派林佳龍參選，對柯文哲來說，反而有機會在林勝選後成為「最大贏家」，收割原本挺蔣萬安的支持者。