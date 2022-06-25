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猴痘確診男高雄就醫接觸3醫護　陳其邁「老神在在」曝現況

▲高雄市長陳其邁梓官視察潭子底抽水站工程 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁梓官視察潭子底抽水站工程 。（圖／高雄市政府提供）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣出現首起「猴痘」確診案例，同時這名確診案例還曾經到過高雄就醫，對此高雄市長陳其邁要大家放心！表示他到高雄就醫的過程都有全程掌握，呼籲市民不要恐慌。

台南市24日通報一名16日自德國返台的25歲男性猴痘個案，目前收治於負壓隔離病房，相關症狀皆有改善，匡列密切接觸者共6人，包括家人及醫療相關人員，目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷，預計健康監測至7月14日。不過現在也傳出，這名患者有來到高雄就醫。

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▲高雄市長陳其邁梓官視察潭子底抽水站工程 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市長陳其邁梓官視察潭子底抽水站工程 。（圖／高雄市政府提供）

對此，有記者詢問高雄市長陳其邁，他表示：「這個屬於台南個案，我的了解是從德國境外移入，在居檢的期間到高雄某醫療院所就醫，相關的接觸我們也有三位醫護人員有接觸，但是因為他是在戶外看診，都是著相關服裝，所以風險非常低，這個部分沒有問題」。

同時陳其邁也強調「猴痘」是屬於一種接觸感染比較多，他說：「通常也會發生在特定的有長時間接觸或者是親密行為等等，因為它還是要有一些像家、或者是裡面分泌物等才會造成感染，所以這個部分民眾也不用太過於恐慌。他在高雄的部分，這個人來高雄看醫，所有可能接觸部分我們都有全部掌握，也會提醒民眾在特別注意到說相關猴痘在歐洲或全球所造成一個流行，我們做好相關防疫措施，民眾也不用太過於恐慌」。

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