台61死亡車禍！聯結車內車道故障　他閃不掉撞上腦漿四溢慘死

▲台61線死亡車禍。（圖／民眾提供）



記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

台61線嘉義縣布袋段，20日清晨近4時許發生一起嚴重車禍！一輛聯結車行駛北上275.3公里處內側車道時，疑因故障緣故在車道上停駛，造成行經在後方的大貨車閃避不及，當場撞上，後方大貨車當場車頭嚴重毀損變形，駕駛則被卡在車頭內動彈不得。警消獲報到場後，卻發現車上30多歲的男性駕駛被困在變形的車體內，腦漿外溢，明顯死亡。至於詳細肇事原因仍有待進一步調查釐清。

警方指出，台61線北上275.3公里處，20日發生大車追撞事故，而追撞前方的大貨車駕駛受困在駕駛座內，車頭嚴重扭曲變形，擋風玻璃更是全部碎裂；而30多歲的男性駕駛則疑因發現前方聯結車停駛在路中時，情急之下雖試圖閃避，但仍無法避免意外發生，整個駕駛座迎面撞上前方聯結車尾端，車頭零件噴飛四散，而駕駛本人則是腦漿四溢，並有左手腳骨折等情形，明顯死亡，並未送醫。

▲▼台61線死亡車禍。（圖／民眾提供）



據了解，故障的聯結車於內側車道上停駛後，疑因駕駛還來不及置放三角錐等警示設施，造成後方大貨車來不及閃避撞上，警方對雙方駕駛進行酒測，2人皆無酒測值均為0，後續將通知死者家屬處理後事，詳細肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。