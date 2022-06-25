　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

猴痘最新指引！接觸者「2對象監測避免性行為」　風險分類6情境高危

▲▼猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

▲猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

國內昨天確認首例境外移入猴痘，相關接觸者從20人下修為9人，健康監測到7月14日。疾病管制署副署長莊人祥說明，國內今天公布「猴痘防治工作手冊」訂定接觸者追蹤指引，經重新審視後排除不需匡列對象。指引中將接觸者分為高中低三層級，高風險包含同住家人、性伴侶等6類，首例個案經研判無相關對象，而屬於高風險與中風險對象，監測期間可以正常工作生活，但是避免性行為與捐血。

▲▼首例猴痘入侵台灣，疾管署副署長莊人祥說明。（圖／記者洪巧藍攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲首例猴痘入侵台灣，疾管署副署長莊人祥說明，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

國內昨（24）日確認首例境外移入猴痘確診個案，是一名自德國返台的本國籍20多歲男性，目前在負壓隔離病房治療中，相關接觸者需健康監測21天。疾管署今日下午公布，猴痘的接觸者匡列因衛生局依今日公佈之指引重新檢視後，將原來匡列20位接觸者減列為9位：3位家人、5位醫療人員、其他1位。

莊人祥今受訪說明，國內首次發現猴痘個案，最初是用擴大匡列方式，今天已經公布相關工作指引，把接觸者匡列處置分為高中低，根據這些情境重新檢視，包含部分醫護人員防護完備、司機等接觸者距離遠且有經過清消等，就予以排除。

疾管署今日公布「猴痘防治工作手冊」當中猴痘疫情調查及接觸者追蹤指引中說明，接觸定義是「自個案發病後至病患所有皮疹均結痂時，曾直接接觸感染者呼吸道分泌物、皮膚或黏膜，或在無適當防護下提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液者」；匡列與處置原則提及，匡列對象依接觸風險等級（高中低）採行適當處置。

其中高風險接觸對象包含：
1、同住家人
2、曾有任何形式性接觸之性伴侶等。
3、曾在無適當防護下，皮膚或黏膜與確診病患之皮膚、黏膜或呼吸道分泌物，或可能被其汙染之物品(如衣物或床單)有接觸者。於個案執行會產生飛沫微粒(aerosol)之醫療措施時，未穿戴 N95面罩與護目鏡/面罩，且位於同一房間或相距2公尺內之醫療相關人員。
4、清掃被汙染的房間時無適當防護，可能吸入飛沫或揚塵者。
5、實驗室操作過程中曾於無適當防護狀況下暴露於具活性的猴痘病毒，或可能含有病毒之檢體者。

莊人祥表示，首例猴痘個案發病時仍於居家檢疫期間，家人並無同住，經審視沒有高風險接觸對象，都是屬於中低風險對象。而根據指引，中、低風險對象有各3類：

中風險
1、曾與個案共處同一空間(相距2公尺內)，累計超過3小時，且未佩戴外科口罩以上等級防護裝備之醫療相關人員。
2、醫療相關人員之衣物與病患皮疹、體液或受污染之床單或敷料曾有接觸，且未穿著隔離衣者。
3、交通工具左右鄰座者。

低風險
1、接觸時有適當防護。
2、曾與個案共處同一空間(相距2公尺內)，累計未達3小時，且未佩戴外科口罩以上等級防護裝備者。
3、社區一般接觸，或於戶外接觸。

值得注意的是，高風險與中風險接觸者，應自我健康監測至最後一次與病例接觸後21 天。若無症狀可正常工作生活，但建議避免近距離接觸免疫低下者、孕婦與孩童，以及在健康監測期間避免性行為、捐血。如於追蹤期間出現發燒或出疹，應協助其就醫。兩類最主要差異在於，高風險接觸者健康監測需每日至「接觸者健康管理系統」進行回報。

▲▼猴痘接觸風險等級。（圖／疾管署提供）

▲猴痘接觸風險等級。（圖／疾管署提供）

根據疾管署資料，首例猴痘個案為南部20多歲本國籍男性，於今（2022）年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場COVID-19檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，莊人祥昨表示，經醫師評估其身上出現水痘樣皮疹，且又剛從歐洲回國，遂進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於24日確認陽性。

莊人祥昨也說明，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，個案病況穩定屬於輕症，採取症狀支持性療法，負壓隔離最主要是避免傳染給其他人。

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
童顏悲劇！32歲媽「半張臉永遠停在12歲」　驚人真面目曝光
快訊／還沒停！雷雨彈再轟5縣市　警戒區域出爐
猴痘最新指引！接觸者「2對象監測避免性行為」　風險分類6情境
排隊看完殭屍「後悔了」　網狂刷照片秒挺：沒想像驚悚
摩鐵雙屍命案！女懷孕不滿淪小三　持超音波照片談判慘遭殺害
驚人「雨瀑」狂轟北市信義區！　照片曝光
快訊／殭屍展售票重啟了！　南美館重新開放
快訊／桃園大樓氣爆！　18歲男學生自家做實驗炸掉浴室

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／還沒停！雷雨彈再轟台中等5縣市　警戒區域出爐

竹市+791！即日起開放醫院長照機構探病訪視

猴痘最新指引！接觸者「2對象監測避免性行為」　風險分類6情境高危

手被機器黏住「工人13秒後倒地」觸電亡！驚悚過程　監視器全錄下

疫情趨緩疫苗打氣退燒　南投5至11歲假日接種站「接種率僅1成2」

本土確診再降！莊人祥曝「循環規律」　估這幾天3萬至4萬

空降北市參戰！美女醫砲翻柯文哲　他吐槽「難道柯還能連任」

桃園+3272！6／27增設接種站　市府：疫情呈現穩定下降趨勢　

高雄醫院長照仍禁探病！猴痘男接觸3醫護　6情況具高風險

滷味攤會有！台灣冷門「1食物」　法國妹嚇到生氣：這是狗吃的

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

柴犬接球超興奮小腳丫跳踏踏舞　口水滴滿地引網笑：像是要吃肉

拍婚紗幕後荒謬又搞笑XD　新郎視角像「老鷹抓小雞」

快訊／還沒停！雷雨彈再轟台中等5縣市　警戒區域出爐

竹市+791！即日起開放醫院長照機構探病訪視

猴痘最新指引！接觸者「2對象監測避免性行為」　風險分類6情境高危

手被機器黏住「工人13秒後倒地」觸電亡！驚悚過程　監視器全錄下

疫情趨緩疫苗打氣退燒　南投5至11歲假日接種站「接種率僅1成2」

本土確診再降！莊人祥曝「循環規律」　估這幾天3萬至4萬

空降北市參戰！美女醫砲翻柯文哲　他吐槽「難道柯還能連任」

桃園+3272！6／27增設接種站　市府：疫情呈現穩定下降趨勢　

高雄醫院長照仍禁探病！猴痘男接觸3醫護　6情況具高風險

滷味攤會有！台灣冷門「1食物」　法國妹嚇到生氣：這是狗吃的

蘿莉塔為她套上「純金戒指」　揭國光女神真實為人：永遠記得恩情

人妻只穿薄紗！車內「睡衣誘惑」結果他阿嬤在後座　糗片爆紅

BL劇大結局尺度噴發！「鄭傅CP」火辣滾床2分40秒吻不停

台北無菜單創意私廚料理！清蒸處女蟳掛滿豐厚蟹膏、配老酒吃更香

職場性暴力！她每天被豬哥主管「伸裙底亂摸」　崩潰到差點輕生

快訊／高雄女墜樓卡進水溝！　消防用繩索拉出送醫...無生命跡象

花7萬5刺青！結果「墓碑變酒壺」　1個月後提告討錢...法官打臉

出家門感覺有視線襲身！　她地毯式搜索曝「行走監視器」真面目

虎斑被退養憂鬱到不吃不喝！　半個月後「重獲幸福」安逸躺新家

味全先發輪值缺人　葉總選秀目光鎖定即戰力投手

漁夫帽男闖店掏槍襲擊！　抱嬰爸徒手阻擋槍秒壞掉

生活熱門新聞

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

「恐怖雨瀑布」狂炸台北！震撼畫面曝

女友7000元雨鞋　網：雨天必穿

猴痘殺入台灣！　醫示警「恐怖傳播2途徑」

Google街景見裸身開啪！情慾座標2萬人狂搜

新婚夜住婆家！她半夜目睹「駭人1幕」嚇到失神

台首例猴痘男不知什麼是猴痘：在德國沒聽過

快訊／死亡增151例！今本土+40293

台男染猴痘「擴大匡列19人」！負壓隔離治療中病況曝

專家籲：口罩真的別拿下！猴痘高危險3類人曝光

更多熱門

相關新聞

竹市+791　開放醫院長照探病探視

竹市+791　開放醫院長照探病探視

新竹市今（25）日新增791例確診個案，今（111）年以來累積64,036例，居家照護者為6,749人、居家隔離者為1,579人。因應中央流行疫情指揮中心放寬探病的限制，新竹市衛生局表示，即日起開放醫院、長照機構探病探視。

南投5至11歲假日接種站接種率僅1成2

南投5至11歲假日接種站接種率僅1成2

1醫護顧60病患　彰化精神病醫院爆群聚

1醫護顧60病患　彰化精神病醫院爆群聚

高雄+5556醫院長照仍禁探病！接觸猴痘6情況風險高

高雄+5556醫院長照仍禁探病！接觸猴痘6情況風險高

基隆長者第4劑疫苗施打率67%　市府籲儘速接種

基隆長者第4劑疫苗施打率67%　市府籲儘速接種

關鍵字：

猴痘傳染病疫情疾管署

讀者迴響

熱門新聞

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

苗栗車禍重機斷兩截　騎士OHCA…IG告白愛車：願意牽你到永遠

即／陽氣太盛招架不住？　南美館殭屍展緊急暫停售票

慎入！「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

猛撞路邊停車再衝路樹　IG網紅不治

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

趙小僑懷孕8月「身體冒2神奇變化」！

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

更多

最夯影音

更多
小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切
小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面