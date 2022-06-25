猴痘最新指引！接觸者「2對象監測避免性行為」　風險分類6情境高危

▲猴痘。（圖／達志影像／美聯社）

記者洪巧藍／台北報導

國內昨天確認首例境外移入猴痘，相關接觸者從20人下修為9人，健康監測到7月14日。疾病管制署副署長莊人祥說明，國內今天公布「猴痘防治工作手冊」訂定接觸者追蹤指引，經重新審視後排除不需匡列對象。指引中將接觸者分為高中低三層級，高風險包含同住家人、性伴侶等6類，首例個案經研判無相關對象，而屬於高風險與中風險對象，監測期間可以正常工作生活，但是避免性行為與捐血。

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▲首例猴痘入侵台灣，疾管署副署長莊人祥說明，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

國內昨（24）日確認首例境外移入猴痘確診個案，是一名自德國返台的本國籍20多歲男性，目前在負壓隔離病房治療中，相關接觸者需健康監測21天。疾管署今日下午公布，猴痘的接觸者匡列因衛生局依今日公佈之指引重新檢視後，將原來匡列20位接觸者減列為9位：3位家人、5位醫療人員、其他1位。

莊人祥今受訪說明，國內首次發現猴痘個案，最初是用擴大匡列方式，今天已經公布相關工作指引，把接觸者匡列處置分為高中低，根據這些情境重新檢視，包含部分醫護人員防護完備、司機等接觸者距離遠且有經過清消等，就予以排除。

疾管署今日公布「猴痘防治工作手冊」，當中猴痘疫情調查及接觸者追蹤指引中說明，接觸定義是「自個案發病後至病患所有皮疹均結痂時，曾直接接觸感染者呼吸道分泌物、皮膚或黏膜，或在無適當防護下提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物或體液者」；匡列與處置原則提及，匡列對象依接觸風險等級（高中低）採行適當處置。

其中高風險接觸對象包含：

1、同住家人

2、曾有任何形式性接觸之性伴侶等。

3、曾在無適當防護下，皮膚或黏膜與確診病患之皮膚、黏膜或呼吸道分泌物，或可能被其汙染之物品(如衣物或床單)有接觸者。於個案執行會產生飛沫微粒(aerosol)之醫療措施時，未穿戴 N95面罩與護目鏡/面罩，且位於同一房間或相距2公尺內之醫療相關人員。

4、清掃被汙染的房間時無適當防護，可能吸入飛沫或揚塵者。

5、實驗室操作過程中曾於無適當防護狀況下暴露於具活性的猴痘病毒，或可能含有病毒之檢體者。

莊人祥表示，首例猴痘個案發病時仍於居家檢疫期間，家人並無同住，經審視沒有高風險接觸對象，都是屬於中低風險對象。而根據指引，中、低風險對象有各3類：

中風險

1、曾與個案共處同一空間(相距2公尺內)，累計超過3小時，且未佩戴外科口罩以上等級防護裝備之醫療相關人員。

2、醫療相關人員之衣物與病患皮疹、體液或受污染之床單或敷料曾有接觸，且未穿著隔離衣者。

3、交通工具左右鄰座者。

低風險

1、接觸時有適當防護。

2、曾與個案共處同一空間(相距2公尺內)，累計未達3小時，且未佩戴外科口罩以上等級防護裝備者。

3、社區一般接觸，或於戶外接觸。

值得注意的是，高風險與中風險接觸者，應自我健康監測至最後一次與病例接觸後21 天。若無症狀可正常工作生活，但建議避免近距離接觸免疫低下者、孕婦與孩童，以及在健康監測期間避免性行為、捐血。如於追蹤期間出現發燒或出疹，應協助其就醫。兩類最主要差異在於，高風險接觸者健康監測需每日至「接觸者健康管理系統」進行回報。

▲猴痘接觸風險等級。（圖／疾管署提供）

根據疾管署資料，首例猴痘個案為南部20多歲本國籍男性，於今（2022）年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場COVID-19檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，莊人祥昨表示，經醫師評估其身上出現水痘樣皮疹，且又剛從歐洲回國，遂進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於24日確認陽性。

莊人祥昨也說明，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，個案病況穩定屬於輕症，採取症狀支持性療法，負壓隔離最主要是避免傳染給其他人。