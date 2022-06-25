11分鐘連6震皆620餘震！　氣象局示警「留意恐有規模5以上餘震」

▲花蓮地震。（圖／中央氣象局）

記者李姿慧／台北報導

今(6/24)上午短短11分鐘內連6震，震央皆在花蓮縣光復鄉，其中3起規模都有4以上，且都是極淺層地震，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，該3起都是620花蓮強震的餘震，不過餘震次數超乎預期，且今天餘震這麼多，另他有點擔心，研判該區域已累積一定能量，近期仍要留意是否再出現規模5以上餘震。

陳國昌表示，今起地震皆為620花蓮強震餘震，迄今已逾40起，該處之前地震並不多，並非地震爆發區域，研判已經累積一定能量，620主震釋放能量不大，上次花蓮光復該區域出現規模6以上地震為2002年，迄今已距離20年，2014年也曾發生規模5.99、接近6的地震。

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陳國昌指出，620地震後，後續照理說，發生規模6以上主震，餘震應該3到4天就差不多了，沒想到拖這麼久且這麼多個，雖然一開始說餘震會拖久一點，但沒想到拖這麼久且多，當時預估約有10到20多個餘震，現在已超過。

陳國昌強調，今天餘震這麼多，令他有點擔心，前陣子有稍微平緩一些，如今卻頻繁餘震，且規模4以上餘震滿多的，研判能量調整過程中，還有很多地方沒有調整好，後續仍需再觀察，留意可能是不是還會有規模超過5以上餘震。