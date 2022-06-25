快訊／還沒停！雷雨彈再轟台中等5縣市　警戒區域出爐

▲今日天氣炎熱對流旺盛，25日台北市區降下午後雷陣雨。（圖／記者林敬旻攝）
記者李姿慧／台北報導
氣象局下午16時43分針對台中等5縣市再發布大雷特報，雨彈最長將持續1小時。
16時43分氣象局發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時45分，氣象局提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。警戒區域包括台中市、南投縣、彰化縣、苗栗縣。
▲氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）
氣象局16時45分再針對宜蘭縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，以及低能見度。警戒區域為宜蘭縣。
▲氣象局發布大雷雨訊息。（圖／氣象局提供）
大雷雨即時訊息示警區域
宜蘭縣：三星鄉、大同鄉示警區域
苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、竹南鎮、頭份市、後龍鎮、卓蘭鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、三義鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉
台中市：中區、東區、南區、西區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、豐原區、東勢區、大甲區、清水區、沙鹿區、梧棲區、后里區、神岡區、潭子區、大雅區、新社區、石岡區、外埔區、大安區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、太平區、大里區、和平區
彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉
南投縣：南投市、草屯鎮、中寮鄉、國姓鄉、仁愛鄉
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