快訊／還沒停！雷雨彈再轟台中等5縣市　警戒區域出爐

氣象局下午15時10分針對19縣市發布豪大雨特報，北市部分地區出現驚人雨勢，氣象局長鄭明典下午也在臉書上分享一張「雨瀑照」，只見雨瀑集中狂轟台北信義區特定區域，周邊的區域卻無雨，讓鄭明典笑稱「誰開了水龍頭」。