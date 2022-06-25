搭Uber「大腿癢癢的」　司機恐怖1舉動！OL妹哭：裝睡忍到下車

▲女網友花359元搭計程車，驚見司機伸鹹豬手。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「只要想起來...我就覺得好可怕。」一名女網友在Dcard表示，昨（24）日早上貪睡，就怕上班遲到，只好趕緊叫Uber，上車後，原PO閉著眼睛休息，怎料在等紅綠燈時，「我突然感覺我的大腿癢癢的」，當天原PO穿著白T與長裙，起初以為是裙襬撩到大腿，結果真相崩潰了。

原PO害怕提到，發現大腿癢癢後，下意識把頭轉到另一側，卻赫見一隻手迅速收回去，「我很清楚的看到司機在摸我的左大腿的部分...」礙於當時車上只有兩人，原PO不敢尖叫，「我實在是太害怕了，所以我先假裝是在裝睡」，所幸不久後就抵達公司，「我就假裝睡醒，然後趕快逃下車！」

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儘管已逃下車，但原PO仍感到焦慮與惶恐，更心有餘悸求助「一方面，我在睡覺不可能全程錄影，一方面我也知道司機車內可能有裝行車記錄器等設備，但他很有可能會刪掉紀錄，而且我沒有實質的證據，不知道我該不該報警處理，只能默默的在公司座位上掉眼淚。」

文章曝光後，底下網友怒炸建議，「回報檢舉」、「至少報告給客服，記得把司機資訊截下來以備不時之需，要提告證據可能不足，但光回報給uber就夠嚴重了」、「這種人不配出來當司機」、「妳都坐在後面了，他還可以伸到後面摸妳也太大膽了吧」、「打給客服，他們效率很高，馬上會有人跟你聯繫」。

▼眾人狂勸回報給客服。（圖／翻攝Dcard）

