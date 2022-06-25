8縣市熱爆36℃　午後慎防「雷神丸」轟炸

▲今天午後慎防劇烈天氣發生。（圖／記者屠惠剛攝）

記者葉國吏／綜合報導

太平洋高壓今天東退，全台中午前高溫36度左右，午後有強對流發展，西半部要慎防劇烈天氣發生的機率。下週三熱帶擾動外圍雲系移入，各地有局部短暫陣雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(25)日「太平洋高壓」東退，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，有強對流發展的條件，大部分在山區，西半部平地受影響的範圍大，有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨、⋯)發生的機率，應注意氣象局的特報。

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▲天氣高溫炎熱，明(25)日中午前後臺北市、新北市，彰化縣、臺東縣地區，臺南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。（圖／翻攝中央氣象局）

今日各地氣溫：北部22至36度，中部23至36度，南部24至36度，東部23至36度。

明日至下週二(26至28日) 「太平洋高壓」逐漸北抬，東側水氣增多，東半部偶有局部短暫陣雨；西半部多雲時晴，高溫35、36度左右，仍應注意防曬、防中暑；午後有對流發展，大部分在山區，部分平地亦受影響，應注意「劇烈天氣」。下週三至週五(29至1日)「熱帶擾動」外圍雲系移入、雲層增多，各地有局部短暫陣雨，西半部午後因大氣不穩定仍有較大雨勢。

下週五(1日)20時機率分布圖顯示，台灣至南海一帶有「熱帶擾動」活動的跡象，以東沙島南方海域機率最高，達60%(右圖)，並朝廣東前進。模擬其發展成颱的機率(≦20%)仍偏低，位置亦較不具威脅(左圖)。不過，模式仍會持續調整，應繼續觀察。

▼最新(24日20時)歐洲(ECMWF)系集模式，模擬1日20時機率分布圖顯示，台灣至南海一帶有「熱帶擾動」活動的跡象，以東沙島南方海域機率最高，達60%(右圖)。模擬其發展成颱的機率(≦20%)仍偏低(左圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）