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國民黨全代會借桃園巨蛋館遭拒　張善政：希望不是政治打壓

▲國民黨桃園市長參選人張善政楊梅請益。（圖／張善政競選團隊提供）

▲國民黨桃園市長參選人張善政楊梅請益。（圖／張善政競選團隊提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨全代會擬於8月下旬於桃園巨蛋體育館召開，6月中旬向市府洽借場地，近日遭到回覆場地已被借走，引發外界質疑政治打壓？國民黨桃園市長參選人張善政24日走訪楊梅區，和基層鄉親進行座談會表示，希望這不是政治打壓，而是場地真的是被借走！而楊梅鄉親也高舉「團結贏回大桃園、善政領航科技城」標語，力表支持。

▲國民黨桃園市長參選人張善政楊梅請益。（圖／張善政競選團隊提供）

張善政說：市政府同仁，或者是國民黨黨部的同仁都很辛苦，希望這件事情能夠儘快有一個結果。如果真的借不到桃園巨蛋館的話，相信國民黨還是有辦法借到別的適合場地。陪同張善政走訪楊梅的前副縣長廖正井也補充表示，會請市議員到市政府去調閱，到底是國民黨黨部的公文先到，還是桃園市政府人事室的公文先到，有沒有人為操作就可以很清楚。

對於媒體詢問，林智堅即將結束隔離展開桃園拜票行程，他會不會感受到壓力？張善政表示，這一陣子與基層及民眾接觸，他都會一步一腳印尋求地方支持心；而有人說林是落跑市長，但他不做批評，只要林對過去選民有所交代，誰來參選都很好。

▲國民黨桃園市長參選人張善政楊梅請益。（圖／張善政競選團隊提供）

結束楊梅座談會之後，張善政旋即轉往客家鄉親信仰中心平鎮區褒忠祠義民廟參拜，受到義民廟主委、同時也是總統府國策顧問范振修、前平鎮市長莊玉光及當地村里長等民代及鄉親的熱烈歡迎。張善政致詞時，先以客語向客家鄉親問候。鄉親也在現場準備蛋糕，幫張善政慶生。

包括：立委張育美、前立委廖正井及夫人、市議員周玉琴、涂權吉、李家興、前縣議員傅鑫福、前楊梅農會理事長傅鑫財、楊梅區婦女會理事長戴景兆等地方人士、市議員吳家和、黃敬平、舒翠玲夫婿張曉帆、市議員參選人謝克洋、陳羽凡均陪同力挺。

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