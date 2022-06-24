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宜蘭+783！連8天千人以下　7／1起校園室內場地開放洽借

▲宜蘭24日新增確診783，連8天千人以下。（圖／宜縣府提供）

▲宜蘭24日新增確診783，連8天千人以下。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭+783，連8天確診千人以下，因學生打疫苖後，校園確診數逐漸降低，宜蘭縣長林姿妙宣布，，考量下週起暑假即將開始，7月1日起宜縣校園室內場地恢復開放洽借，戶外操場(含風雨操場)也將依據教育部防疫規則維持開放使用。

中央今(24)日宣布宜蘭縣新增783名確診個案，並新增3名死亡個案。為了守護原鄉學子的健康，「YWCA財團法人台北基督教女青年會」捐贈逾1200支快篩試劑，給予大南澳地區9所原住民重點學校的弱勢學生。宜蘭縣長林姿妙感謝女青在疫情嚴峻時刻提供協助，強化南澳學子的防疫能量。

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另外，林姿妙也宣布，考量下週起暑假即將開始，7月1日起宜縣校園室內場地恢復開放洽借(學校行政區域維持管制措施)、戶外操場(含風雨操場)將依據教育部「高級中等以下學校戶外操場防疫管理措施」維持開放使用，縣府也會依照中央流行疫情指揮中心防疫措施滾動修正。

疫情部份，宜蘭衛生局表示，新增3名死亡個案，年齡介於70歲至90歲之間，為2名男性、1名女性，其中1人未施打疫苗、1人打1劑、1人打2劑。3人分別於5月29日至6月16日期間確診，不幸病逝。

根據縣府統計資料，目前死亡確診個案為134人，其中80歲以上長者95人，55人是住宿式長照機構的住民。134人中，有49人未施打疫苗、16人打1劑、19人打2劑、48人打3劑，另有2人打滿4劑；有62位在確診3日內不幸往生。

校園疫情方面，新增確診學生數106人、教職員工8人，累計9,992位學生、1,075位教職員確診。目前宜蘭縣第一劑疫苗涵蓋率達88.2%，第二劑涵蓋率為80.6%，第三劑涵蓋率達68.3%。衛生局提醒，目前第17波快打站正提供服務，請未接種完整疫苗的民眾踴躍施打；另外，65歲以上長者(原住民55歲以上)，接種任何一劑疫苗，皆可獲得500元超商禮券及2劑家用快篩試劑之宣導措施，將延長至7月31日，請符合資格者儘快安排接種。

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