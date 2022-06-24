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台東今日+461！即日起放寬醫院陪病規定

▲台東今日+461。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東今日+461。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣24日新增461確診者，404名民眾戶籍或居住地分在台東、57名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案29089人、居隔者1408人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/23下午4點為止，住院收治人數為56人、加強版集中檢疫所為34人、居家照護現管人數有2903人。

台東縣衛生局表示，目前縣內有5養護、2身障、1兒少、5監所群聚事件監測中，今日共新增39例確診個案。養護機構新增1員工確診；監所部分新增36人(30住民、6員工)；身障機構2員工確診、兒少安置場所無新增。

中央今日公布台東有2例本土病例確診死亡個案，第1案為62歲女性，已接種3劑疫苗 ;癲癇、酗酒及慢性疾病病史；第2案68歲女性，已接種2劑疫苗;癌症病史。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診45生、10師，累計共4686生、716師。

另今中央宣布24日起有條件放寬全國醫院陪(探)病管理措施，台東縣也依中央相關規定辦理，台東縣衛生局呼籲因醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的陪(探)病，建議以視訊或電話方式替代實地探視，陪(探)病人員進入醫院務必佩戴口罩及遵循感染管制措施。

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