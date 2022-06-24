戒癮協進會反毒不遺餘力　贈歸仁警「反毒微跡試紙」

▲台南市噶瑪噶居戒癮協進會理事長郭俊銘，24日率理事吳建宏及監事林世傑等人，至歸仁分局致贈150盒「反毒微跡試紙」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市噶瑪噶居戒癮協進會理事長郭俊銘，24日率理事吳建宏及監事林世傑等人，至歸仁分局致贈150盒「反毒微跡試紙」，郭理事長表示該試紙只需採集當事人接觸過的物品（微量毒品殘留），結合手機APP應用程式使用，掃描分析片QR碼，就可得知分析結果，使用過程簡單快速安全。

在全球化的浪潮之下，毒品犯罪問題日益嚴重，尤其是新興毒品氾濫，其新潮的包裝，合成快速變化多端，且混合使用致死率高，毒犯利用法律尚未列管之空窗合成製造並以炫目新奇的包裝吸引年輕族群使用，形成社會安全另一大威脅。

而長期投入反毒工作的「台南市噶瑪噶居戒癮協進會」，從學校到各地監獄，甚至綠島受刑人，都是該會宣導反毒對象，多年來轉介許多吸毒者戒癮，還有戒毒成功者成為反毒有力的宣導尖兵。

該協進會理事長郭俊銘24日率理事吳建宏及監事林世傑等人，特別至歸仁警分局致贈150盒「反毒微跡試紙」，郭理事長表示該試紙只需採集當事人接觸過的物品（微量毒品殘留），結合手機APP應用程式使用，掃描分析片QR碼，就可得知分析結果，使用過程簡單快速安全，期能協助可能受毒品影響的青少年，儘早尋求戒癮專業醫療，共同防制毒品濫用，達到淨化人心、安定社會。

歸仁分局長邱顯良表示，毒品犯罪問題其中影響最深者，為社會經驗及判斷能力較缺乏的年輕族群，也成為毒品施用者平均年齡日漸下降的主因，結果不但有害個人生涯發展、影響健康，也可能成為潛在的犯罪因素，造成國家、社會、家庭的痛苦與負擔， 當家中孩子碰觸毒品時，家人應對孩子親情喊話及循循善誘，並勸說向指定醫療機構請求治療，配合檢警供出毒品來源，進而向上溯源、向下刨根，達到淨化社區治安及保護青少年遠離毒害目標。