教師法大漏洞！國中師告白學生「住在你心裡」　停聘6個月就復職

▲民進黨立委范雲與人本教育基金會舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

某宜蘭國中教師自2019年開始長期以情感試探引誘多名學生，不僅約吃晚餐、載送補習、外出遊玩、每日通電話、步行牽手，還在學生拒絕後，送情人節巧克力表達追求，自稱「住在你心裡」，但性平會僅懲處記大過、停聘6個月的處分。對此，民進黨立委范雲今（24日）痛批，現行《教師法》讓被害人在評審委員會被噤聲，導致難以淘汰不適任教師。

范雲、人本教育基金會今天上午舉行「違反倫理試探學生，得逞反被輕放？請教育部劃下紅線，保障學生安全」記者會，揭露宜蘭某國中教師違反專業倫理，對多名學生進行情感試探、性暗示及性騷擾，還在學生拒絕後把巧克力放到學生的鉛筆盒，稱讚「眼睛很大、很漂亮」、「我很喜歡」、「（我）住在你心裡」，而後該校性平會決議停聘6個月或記大過，很快就可以繼續回到學校任教。

范雲表示，依照現行《教師法》規定，若教師與學生發展有違專業倫理的關係，違反《校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則》第7條第1項，教師會面臨「終身不得聘任為教師」、「1至4年不得聘任為教師」或「未達解聘之程度，而有停聘之必要（6個月到3年）」的處分，但由於目前未有相關指引或準則，以致於各校性平會和教評會做出之處理建議及決議，恐未能確實保護學生、避免未來再有學生受害；又現行制度可將單一教師不同性別事件在性平會分案調查、在教評會分案審議，以致於無法綜整通盤考量單一教師違法行為的嚴重性，就算教師有長期累積複數案件，仍易以單一事件看待，做出較輕微的決議，實務上也難以淘汰。

范雲直指，目前校園性別事件難以淘汰不適任教師的法制面最大問題，出在教評會只有加害人沒有被害人的制度設計，性別事件在性平會調查時，申請人及行為人是兩造當事人，若對性平會決議不服，都可以提出申復，但進到教評會審議行為人是否解聘、不續聘、停聘時，當事人只剩教師本人，只有教師可以提出教評會委員迴避申請、對教評會決議不服提出救濟；也就是說，明明是因性別事件要審議對教師的處分時，被害人卻在評審委員會中被噤聲，不能有意見，也完全缺乏救濟地位。

范雲並提出3點修法方向：第一，教師與學生「發展有違專業倫理之關係」其終身不得聘任、1至4年不得聘任、終局停聘等必要性，教育部需有指引或準則，並提出教師倫理界線說明廣加宣傳；第二，單一教師複數案件，應建立機制在性平會及教評會通盤調查及審議；第三，教育部應整體研議評估，因校園性別事件召開之教評會審議應納入學生主體，還給學生當事人地位以及救濟權利。