兒見蟑螂竄飛尖叫　嚴肅爸嗆「不要叫」下秒表情歪了！42萬人笑死

網搜小組／劉維榛報導

果真是親生的！一名老爸自曝無敵糗事，上週五（10）日，兒子在客廳看到飛天蟑螂，嚇得他崩潰大叫，而爸爸聽見後，便從後方走出來查看，接著臭罵一句「不要叫好不好」，殊不知自己反成為影片的主角，只見蟑螂從他眼前「神速降落」，他也嚇得臉歪脫逃，引發42萬網友狂重播直呼，「笑到快死掉！」

網友「En Ming Ku」在臉書分享一段爆笑影片，他尷尬自嘲「蟑螂真的還好，但是飛起來跟鬼一樣，笑死我，才罵完小孩不要叫，結果自己嚇到臉歪一邊」，而這段影片才上傳4天，就吸引42萬人朝聖狂重播。

畫面可見，當時2個寶貝兒子正在看電視，突然大兒子往上一看，嚇得嘴巴長開開狂吼「哇啊～～～有蟑螂」，坐一旁的弟弟也露出驚恐表情。

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▲兒子從天上看到飛天小強，嚇得大叫。（圖／翻攝En Ming Ku提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



下一秒原PO打赤膊從裡面走出來，臭罵兒子「不要叫好不好」，殊不知下秒小強從天空逆襲，也把原PO嚇得整個臉歪掉，「哀額～靠北，欸欸欸」，接著倒退逃命。

尤其爸爸180度大反差的表情與聲音，整個後勁超強，讓42萬網友紛紛笑到無法自拔，「這真的2022第一好笑了 尤其爸爸表情XD」、「真的好爆笑，會飛的真的很恐怖」、「今年看到最舒壓的影片」、「至少重播十次，笑到猛擦眼淚」、「我笑到快死掉」、「絕對是親生的」。

▼老爸反差表情，被網友封為2022年最好笑。（圖／翻攝En Ming Ku提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）