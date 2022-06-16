1歲孫愛尖叫！婆婆怪罪媳婦「因為妳去看五月天演唱會」　全場傻眼

▲1歲兒常尖叫。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

大部分人聽到「胎教」這兩個字，都會把它和音樂劃上等號，但其實胎教包含了許多層面；胎動時的撫觸、對寶寶說話都是胎教的一環，一名媽咪表示，1歲大的兒子很喜歡尖叫，讓她很傷腦筋，沒想到婆婆竟怪罪在她身上，因為她懷孕時看五月天演唱會尖叫，所以兒子才會愛尖叫，神邏輯讓她傻眼到說不出話。

媽咪在臉書「靠北婆婆2.0」發文，兒子現在1歲多，有個愛尖叫的壞習慣，而婆婆把責任推到她身上，「婆婆説是兒子再肚子時，妳看五月天演唱會尖叫，所以兒子也愛尖叫」，神奇推論讓她超傻眼。

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貼文一出，網友們覺得很瞎，「那她說這鬼話，是小時候她媽媽愛看玫瑰瞳靈眼嗎」、「那婆婆的媽媽一定是懷孕時候很愛吃起司，她才那麼愛牽拖」、「這麼瞎的話也說的出來，當初妳婆婆的媽懷她時，蝦子吃很多吧」、「所以我老公很愛講幹話，是因為在妳肚子裡學來的囉」、「笑死人，吃跳跳糖不就很愛跳」。

也有不少網友笑說，「喜歡音樂的小孩不會變壞」、「放心，喜歡五月天的孩子不會變壞」、「那我就放心了，肯定有出息」、「回婆婆：妳孫子長大後就是未來的阿信，又帥又有才華」、「只好叫阿信出來道歉」、「那他一定很有音樂天份」、「激起他內心的搖滾魂」。

▼婆婆怪罪媳婦。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）