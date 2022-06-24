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社會 社會焦點 保障人權

嗆正宮「顧好妳先生的鳥」　小三被甩抓狂寄屌照..情人客戶也收到

▲桃園市曹姓男子愛慕同性但羞於外界異樣眼光，2009年至今年1月間，透過網路挑選喜愛類型未成年少年出遊，再以金錢誘騙發生性行為，檢警查出涉及195罪嫌。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲胡男欲結束與同事周女5年的婚外情，周女不滿、憤而寄送他「鳥照」給重要客戶與他妻兒，胡崩潰自曝偷吃並決定提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／台中報導

一名在生技公司當業務員的已婚胡姓男子，與周姓女同事偷情交往，但5年後胡男想分手，周女不願意、竟抓狂將胡的露鳥照散佈給上司、客戶，甚至胡的妻子與2名兒子，並嗆「請妳顧好妳先生的鳥」、「胡多次在外搞到女子墮胎無法懷孕」，胡受不了折磨、全盤托出婚外情並提告，台中地院依誹謗罪處周女有期徒刑3個月；民事部分判賠14萬，可上訴。

根據判決，胡姓男子與周女因在同公司而日久生情，交往期間因公事來往、以及出於信任，他的工作、生活雜事，甚至妻子兒子的事都告知周女知道。但交往後期胡男想結束關係，2人分分合合、在2019年4月正式分手後，周女心有不甘，以電子郵件或信封寄送了多封夾帶胡男下體裸露照片的恐嚇信給他周遭的人。

包含胡男的董事長級客戶，「他在上班時間常常去跟他的炮友開房，這樣的人請您多注意，他已經害死3條人命了」；還直接找上胡的妻子，狠嗆「請妳顧好妳先生的鳥，不要一直亂把妹，小心害別人得病」、「我已經懷孕月餘。是他的孩子，我們2、3天碰面一次這些妳都不知道吧。我根本不怕妳！妳越管他就越像潑婦，滾遠一點！」

周女甚至連胡的2名兒子都不放過，附上她們偷情截圖表示「你爸爸害死人你們知道嗎？在外面搞外遇，騙錢請他血債血償！把人家搞到墮胎無法懷孕，也不敢出來面對。你們有這樣到爸爸，為你們感到悲哀！」

周女的瘋狂行徑對胡男造成莫大的精神壓力，他崩潰決定坦承一切並蒐證提告，而周女接受調查時，矢口否認與胡交往過，反咬是胡男要她當小三、她拒絕後遭胡報復誣告，並辯稱不知道這些信件跟照片是怎麼回事、信件上也採集不到她的指紋等等。

但胡男為斬草除根、將2人交往近5年來的過程幾乎詳細交代，表示只有與周女1人發生婚外情，這些照片也顯示與周女單獨相處，只有她能拍得到；而熱戀時出於信任、將自己家庭狀況、妻小的事都對周女傾訴，她會查出聯絡方式也不奇怪。

台中地院認為胡男沒必要做出對自己不利的舉動，寄送不堪入目的恐嚇信與裸照給重要客戶與妻兒，且由於所有信件都是匿名信、無法在上面採證到指紋也合理，2人曾經共事、周女對他有什麼客戶應是瞭若指掌，若非曾有親密關係甚至感情糾葛，可能難以知道這麼多細節、並由愛生恨，認為周女意圖損害胡社會名譽，依誹謗罪處有期徒刑3個月，如易科罰金以1千折算1日。

另外，胡男提出60萬的精神撫慰金，法院審酌周女目前無業、狀況背景等，依她總共散佈8次，每次算2萬共需賠16萬，但其中1次為她友人代為寄出，於是以14萬計算，仍可上訴。

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