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女友爸媽洗臉「配不上我家」！男被分手崩潰　律師點破1關鍵網讚爆

情侶吵架,分手,不爽。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男子和女友分手後，崩潰到懷疑人生。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人尋找伴侶都希望能門當戶對，但怎樣才算配得起對方？一名在食品廠工作的男子透露，因為他和女友職業的社會地位差距，導致對方父母很不滿意他，甚至被洗臉到懷疑人生，最後只能崩潰分手。對此，律師呂秋遠表示，雙方最後會走到這個結局，其實只有1個原因就是「她不夠愛你」。

一名男子透露，大學時選擇了烘焙科系，並在實習付出很多辛苦才走到今天，但發現不管怎麼努力，「似乎產業就直接決定了你的天花板，甚至是長輩對於職業的價值觀也是陳舊」。因為日前他和女友分手了，對方父母覺得他配不上女兒，當時他被洗臉到懷疑人生，開始搞不清楚是非對錯的標準了，因此決定求助。

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▲▼蛋糕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子從事烘焙業，結果卻被女友家人洗臉。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

呂秋遠將這起案例分享到臉書，表示男子懷疑人生的原因，其實是因為不知道努力的目標在哪裡。以2人當時的狀況在日文裡面被稱為「格差婚」，但「一個小學老師，會因為男友是烘焙食品廠的作業員，就聽從爸媽的話，跟你分手嗎？」他認為男子會和女友分開的原因並不是社會地位，而是「她本來就不夠愛你」。

呂秋遠指出，如果女方真的想要結婚，有300萬種方式可以直接去登記，也不需要過爸媽那關，「為什麼要讓你去她爸媽家被洗臉？更別說，她應該早就知道，她爸媽不喜歡你，怎麼捨得讓你被洗臉？」他認為，女方如果不是故意的，就是根本沒有為男子著想。

女友穿太露,情侶吵架,生氣。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲呂秋遠認為，因為女方不夠愛男子才會導致分手。（示意圖／記者李佳蓉攝）

呂秋遠也說，以賺錢的觀點來看，烘焙業絲毫不遜於國小老師，如果肯努力，烘焙業的日薪可以是國小老師的月薪，最重要的問題是「你是不是那個人？那個天選之人」。他認為男子若是真的對這份工作有興趣，可以再多想想看有沒有其他的發展空間，「她爸媽並不是因為她是國小老師，而你是麵包師傅，所以瞧不起你」，終究還是回到關鍵問題，就是女友不夠愛才會導致這個結果。

呂秋遠最後以電影《五億探長雷洛傳》為例，認為男子應該審視自己究竟有沒有信心脫離舒適圈，認同自己是優秀的烘焙師傅，「如果連你都懷疑自己，往後，你只會不斷的懷疑人生」。不少網友看到後紛紛大讚，「吳寶春也是苦上來的，現在他努力讓全世界認識他，有時候，價值 不是在別人嘴巴，是在自己」、「真的是不夠愛，理由就一大堆」、「精準！簡單一句，就是『她不夠愛你』」。

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