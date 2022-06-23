遊覽車振興來了　出車率低於7成「汽燃費最多免收萬元」

▲受新冠疫情衝擊，大批遊覽車只能閒置在停車場內風吹日曬雨淋。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

遊覽車振興方案來了，交通部本周正式公告，遊覽車7月起至9月底止汽燃費將減免，其中出車率與疫情前相比仍有7成以上，汽燃費將減半，若出車率未達7成，將可免徵汽燃費，最多可減免萬元，初估整體汽燃費將減徵近9千萬元。

目前遊覽車約有1.4萬多輛，受到疫情影響，遊覽車自5月過後國旅幾乎停擺，僅有交通車可跑，整體出車率約衰退9成。

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為協助遊覽車業度過難關，交通部本周也正式在官網公告，經公路主管機關核准之遊覽車自7月1日起至9月30日止，汽車燃料使用費將減免額度。

其中遊覽車客運業個別業者於111年4月至5月出車率，相較108年同期出車率達70%以上，業者營業用汽車之汽燃費減徵50%。遊覽車業者於111年4月至5月出車率，相較108年同期出車率未達70%，業者之營業用汽車之汽車燃料使用費免徵。

出車率計算，以交通部公路總局遊覽車動態資訊系統統計資料為準，單日駕車時間5小時以上認定為出車營運。經遊覽車動態資訊系統比對，遊覽車客運業者所屬車輛查有未提供動態資訊介接之異常紀錄，該車不予減免汽車燃料使用費。

目前國內遊覽車依汽油和柴油車輛排氣量不同，汽燃費也不同，汽油車輛每季汽燃費從4725元到1萬1453元不等；柴油車輛汽燃費從每季2835元到6872元不等。