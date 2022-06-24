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紐約閃電宣布「開打猴痘疫苗」！　100多男排隊擠爆診所

▲▼紐約上百名男子排隊搶打猴痘疫苗。（圖／推特／@liamstack）

▲消息公開後，瞬間吸引上百名男性到場排隊。（圖／推特／@liamstack）

記者王佩翊／編譯

美國23日累計猴痘確診數為173例，其中紐約市就包含了30例。紐約市政府23日突然發布了一篇新聞稿稱，已經取得1000劑的猴痘疫苗，即刻起將在市內的一間診所開放男同性戀者接種。消息一出後，隨即吸引上百名男性在診所外排隊等候，然而當天下午1時30分就已額滿，讓許多撲空的排隊民眾不滿抱怨。據悉，現場至少需要排隊等候2個小時以上。

根據《紐約時報》報導，紐約市政府23日宣布將擴大猴痘疫苗的接種範圍，將「在過去2週內曾與多個或是非固定的男性性伴侶發生性行為的男性」等高風險族群也納入疫苗接種對象內。同時在當天上午11時30分左右透過新聞稿閃電宣布，即日起在紐約「切爾西性健康診所」開放施打。

許多民眾聽聞消息後，立刻趕到診所外排隊，而現場則至少有超過100名男性等候，就是為了搶打猴痘疫苗。由於該診所是紐約市唯一一間提供猴痘疫苗注射的診所，因此也吸引了大批人潮，然而當天下午1時30分左右，診所工作人員就開始「趕人」，聲稱當天名額全滿，要求剩下的排隊民眾回家透過網路重新預約下週的接種。

▲▼紐約上百名男子排隊搶打猴痘疫苗。（圖／推特／@liamstack）

▲據悉，現場有很多來晚的民眾都被診所工作人員趕回家。（圖／推特／@liamstack）

儘管美國聯邦政府已經取得140萬劑由丹麥公司Bavarian Nordic所開發的疫苗「Jynneos」，但是僅分配給紐約市政府1000劑。對此，紐約市衛生部門表示，「從今天的情況，我們可以看到市民有廣大的疫苗需求，包含LGBT+群體以及所有紐約市民，大家都積極尋求健康與醫療保護。因此我們也將持續與CDC談判，以獲得更多的疫苗，並努力研究如何在全紐約提高接種量能。」

事實上，同性戀男性族群早在近幾週內就不斷呼籲政府應該擴大猴痘疫苗的接種範圍，但是直到23日前，美國僅開放猴痘患者的密切接觸者與醫護人員接種。

一名在中午12時30分成功接種猴痘疫苗的男性表示，儘管政府臨時開放施打疫苗的政策很奇怪，不過至少現在他能獲得保護，讓人感到欣慰。他強調，「（政府擴大接種對象範圍）這是正確的，我們的確需要將疫苗部署到更多族群身上。就算是不打算發生性行為的人群也有感染風險，因為猴痘病毒可以透過發生病變的皮膚進行接觸傳染，不一定是有性行為才會感染。」他說，「在派對上，人們通常會脫掉上衣，貼在一起跳舞。」

紐約市宣布，猴痘疫苗將於週一、週二、週四、週五以及週日的上午11時至7時於診所開放施打，但是必須事先透過網路系統預約。

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