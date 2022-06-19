李根大尉撤離途中遇襲　「他X的砲彈來了」！前線緊張畫面曝

▲ 李根和隊員撤離途中遭砲彈攻擊。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓網紅「李根大尉」（이근대위）3月遠赴烏克蘭參戰抗俄，5月底負傷返韓治療。他在烏期間據稱領導一支國際軍團核心部隊，戰友也出面大讚他有如英雄，英勇率團隊脫離險境。近來一段他在同袍受傷後緊急撤離的影片流出，路上一度有砲彈來襲，可見前線氣氛緊張肅殺。

▼ 畫面可能引起不適，請慎入。

The famous South Korean Navy Seal Ken Rhee has uploaded footage of himself and other members of Ukraine’s Foreign Legion evacuating a wounded soldier after a reconnaissance mission went bad.



Ken was wounded days later & returned to SK for rehab.



He risks 1 year in prison in SK. pic.twitter.com/hSFQhxtVC4 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 18, 2022

專門分享烏克蘭戰爭消息的推特帳號Visegrád 24曝光這段畫面，只見車上一名士兵疑似遭砲彈劃傷，後頸部滿是鮮血，坐在副駕駛座的李根確認他還可以駕駛後對著最後一名隊員大喊，要他趕緊上車，接著迅速開車撤離。

李根將身上的步槍分給後座的隊員，讓隊員注意後方攻勢，未料開到一半李根注意到輪胎有異，發現一顆輪胎爆胎，但為躲避俄軍，只能把油門踩到底。

他們一路上持續關心負責開車的隊員，從後方試圖幫他止血，但追趕他們的俄兵依然緊跟，遭到攻擊時李根大喊，「他X的砲彈來了，砲彈來了！砲彈來了，快走，繼續直線前進」，氣氛相當緊張。

車子駛經一棟遭到俄軍猛轟的建築時，李根不禁說道，「我們真他X的幸運」，但過沒多久車子就熄火停下，疑似是引擎出狀況，他們只好跳車，尋找其他車輛。

Visegrád 24說明，李根上傳這段他和外籍軍團隊員在偵察任務失敗後撤離傷兵的影片，而他在幾天後也受傷，現已返韓治療，恐怕因違法被關1年。這段影片令許多網友大讚李根為南韓來的英雄，感謝他為烏克蘭的付出。

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