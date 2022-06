李根大尉撤離途中遇襲　「他X的砲彈來了」！前線緊張畫面曝

▲ 李根和隊員撤離途中遭砲彈攻擊。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

南韓網紅「李根大尉」(이근대위)3月遠赴烏克蘭參戰抗俄,5月底負傷返韓治療。他在烏期間據稱領導一支國際軍團核心部隊,戰友也出面大讚他有如英雄,英勇率團隊脫離險境。近來一段他在同袍受傷後緊急撤離的影片流出,路上一度有砲彈來襲,可見前線氣氛緊張肅殺。

▼ 畫面可能引起不適,請慎入。

The famous South Korean Navy Seal Ken Rhee has uploaded footage of himself and other members of Ukraine’s Foreign Legion evacuating a wounded soldier after a reconnaissance mission went bad.



Ken was wounded days later & returned to SK for rehab.



He risks 1 year in prison in SK. pic.twitter.com/hSFQhxtVC4