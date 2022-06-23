高麗菜切錯20年　主廚拍片教「正確下刀法」：口感更好更美味

網搜小組／趙蔡州報導

高麗菜是台灣餐桌上相當常見的食材之一，每個人應該有都各自喜愛的吃法或特殊料理法。一名主廚日前拍影片分享如何正確切高麗菜，並非一般常見的對半切，不少網友看了影片後驚呼，「超級受用」、「原來我一直都切錯唉」。

原PO在TikTok《聽障主廚陽光超人料理教學》分享影片，他先是把高麗菜直立，在靠近根莖三分之一處下刀，之後先處理較小的一塊，切3刀分成4份，中間根莖處可以保留用來熬湯，其餘3份「逆切」切成小片小片的形狀。

▲高麗菜經過原PO處理後，葉子與根莖幾乎每片都是同樣大小。（圖／翻攝自抖音TikTok）

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接著處理大塊葉菜的部分，他先是把中間的心轉圈挖出，接著把高麗菜翻面，撕掉最外層的第一片，接著下3刀平均切成4份，整個旋轉90度後再切3刀，用「田」字型切法處理。

原PO解釋，經過上述處理後，葉子與根莖幾乎每片都是同樣大小，這樣子拿去炒菜，熟度會更加均勻，讓炒出來的高麗菜口感更好更美味。

影片一出立刻引發網友熱議，許多主夫主婦說「原來高麗菜也能切的這麼好看」、「超級受用」、「原來我切錯20年」、「最好的方法就是有廚師男友或廚師老公」、「哇塞真的是太專業了」、「我家只吃切條的」、「我都是用手撕唉，沒有在切的」。

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