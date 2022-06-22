北市街頭驚見「魯夫專用機車」！內行曝真實用途　網全看傻

▲原PO在路上發現一台超長機車。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者朱祖儀／綜合報導

在電視劇中時常能看到加長版禮車，但機車也有改造版嗎？一名網友日前在路上看到一輛改裝機車，發現車頭和車身中間距離超級長，和一般的腳踏墊尺寸相差很多，看起來相當詭異，根本無法正常使用。文章曝光隨即掀起網友熱議，也釣出內行人解釋該車的真實功能。

原PO在臉書「報廢公社公開版」發文透露，最近在北市某夜市的路邊看到一輛詭異的機車，機車的腳踏板處疑似被故意截斷，再另外拿一塊超長板子取代，整輛車被拉長了好幾倍，以正常的方式根本無法騎乘。他看到當下開玩笑表示，「有人知道這款車是什麼品牌的呢？感覺搬家時很好用」。

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不少網友看到後紛紛表示，「這只有魯夫可以騎吧」、「老闆改好玩的吧」、「摩托車界的長頸鹿」、「這個收到監理站的驗車單一定很好笑」、「我就想知道騎車的人上半身多長」、「自以為是臘腸狗的歐兜邁（摩托車）」、「這輛只有驚奇先生才能騎吧」、「這到底要怎麼催油門或是坐啦」、「車主肯定是吃了橡膠惡魔果實」、「蹲著騎？站著騎？還是坐著騎？但是坐墊離很遠，根本坐不到」。

▲內行網友解釋該機車的功能。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

但也有人透露其真實作用，「他這就是為了不讓別人在門口停機車才放這個，這裡不是紅線，那就是路霸無誤」，指出這應該是在夜市的夾娃娃機店前方，先前都有很多人會在店前停車，「原本這路霸機車的位置被放了一根很長的自製鐵條拒馬，當然也是為了不讓人停車，不知過了多久拒馬被移除，然後應該是最近才又放了這路霸機車」。