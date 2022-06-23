張麗善視察縣定古蹟斗六真一寺及雲旭樓　向中央爭取修復經費

▲雲旭樓為舊雲林國中校舍，係西元1968年「九年義務教育」正式施行之首年在雲林縣新設的7處國民中學之一，2003年雲科大將舊雲林國中行政大樓命名為雲旭樓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市真一寺與雲旭樓同於2010年指定為縣定古蹟，各自見證了雲林縣民間信仰及國民教育的歷史軌跡，縣長張麗善日前視察該兩處古蹟修復再利用進度，並責成文化資產主管機關文化觀光處全力爭取斗六真一寺修復經費，並聽取雲林科技大學簡報雲旭樓再利用活化之規劃。

斗六真一寺1851~1861 年(清咸豐年間)於今斗六圓環東邊(三四六番地)創建，現址約為日治昭和 11 年(1936)所重建，為斗六舊城現存最古老的寺廟，奉祀觀世音菩薩，俗稱斗六菜堂。具傳統民間齋堂之元素及空間特色，及歷史發展與社會文化意涵。建築裝飾在泥塑、剪黏、木雕及部分彩繪等工藝方面具有藝術之價值，及建築裝飾風貌稀少性。

▲張麗善聽取雲林科技大學簡報雲旭樓再利用活化之規劃 並表達縣府對古蹟及文化保存的決心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲旭樓為舊雲林國中校舍，係西元1968年「九年義務教育」正式施行之首年在雲林縣新設的7處國民中學之一，2003年雲科大將舊雲林國中行政大樓命名為雲旭樓。具有標準摺版形式屋頂，在現今留存的校園建築案例中，3層樓的折版型式屋頂已相對少見。

1988年因應雲林縣爭取設立「雲林技術學院」，使雲林國中舉校遷移，而部分雲林國中的校舍並未拆除，而得以在原地留存，並於不同時期由雲林科技大學相關單位使用，即原雲林國中校舍不但具雲科大設校史前史之意義，也是兩校歷史交織發展的重要事證。

▲縣長張麗善前往古蹟斗六真一寺視察修復再利用的規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君說明，斗六真一寺2018年5月完成調查研究暨修復及再利用計畫，今年4月向文資局提出修復工程計畫總經費8600萬元，包含古蹟本體、裝飾藝術類修復與周邊附屬設施整建，並於5月完成細部規劃設計。

雲旭樓2018年指定為古蹟，2021年10月完成主體工程完成修復(不含景觀工程、弱電工程、空調工程)，工程經費約2500萬元，該案工程驗收後已現況點交管理單位雲林國中。為管用合一，雲科大今年4月向教育部進行建物無償撥用申請中，未來做為文化資產教學、傳習、社會實踐等場所使用。

縣長張麗善表示，雲林縣以「幸福雲林，永續上場」作為發展願景，期待民眾能貼近感受文化保存並將其生活化的用心，也為「古蹟」賦予全新的活力，文化資產的保存是城鄉永續發展與深化文化歷史內涵的體現。縣府將結合、善用有限的資源，努力保存歷史文化資產，持續支持活化縣內文化資產，也帶動雲林觀光發展，讓更多人看到雲林特殊的傳統文化，讓效益最大化。

▲縣長張麗善前往古蹟斗六真一寺視察修復再利用的規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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