　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

張麗善視察縣定古蹟斗六真一寺及雲旭樓　向中央爭取修復經費

▲張麗善聽取雲林科技大學簡報雲旭樓再利用活化之規劃 並表達縣府對古蹟及文化保存的決心。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲旭樓為舊雲林國中校舍，係西元1968年「九年義務教育」正式施行之首年在雲林縣新設的7處國民中學之一，2003年雲科大將舊雲林國中行政大樓命名為雲旭樓。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市真一寺與雲旭樓同於2010年指定為縣定古蹟，各自見證了雲林縣民間信仰及國民教育的歷史軌跡，縣長張麗善日前視察該兩處古蹟修復再利用進度，並責成文化資產主管機關文化觀光處全力爭取斗六真一寺修復經費，並聽取雲林科技大學簡報雲旭樓再利用活化之規劃。 

斗六真一寺1851~1861 年(清咸豐年間)於今斗六圓環東邊(三四六番地)創建，現址約為日治昭和 11 年(1936)所重建，為斗六舊城現存最古老的寺廟，奉祀觀世音菩薩，俗稱斗六菜堂。具傳統民間齋堂之元素及空間特色，及歷史發展與社會文化意涵。建築裝飾在泥塑、剪黏、木雕及部分彩繪等工藝方面具有藝術之價值，及建築裝飾風貌稀少性。

▲張麗善聽取雲林科技大學簡報雲旭樓再利用活化之規劃 並表達縣府對古蹟及文化保存的決心。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲張麗善聽取雲林科技大學簡報雲旭樓再利用活化之規劃 並表達縣府對古蹟及文化保存的決心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲旭樓為舊雲林國中校舍，係西元1968年「九年義務教育」正式施行之首年在雲林縣新設的7處國民中學之一，2003年雲科大將舊雲林國中行政大樓命名為雲旭樓。具有標準摺版形式屋頂，在現今留存的校園建築案例中，3層樓的折版型式屋頂已相對少見。

1988年因應雲林縣爭取設立「雲林技術學院」，使雲林國中舉校遷移，而部分雲林國中的校舍並未拆除，而得以在原地留存，並於不同時期由雲林科技大學相關單位使用，即原雲林國中校舍不但具雲科大設校史前史之意義，也是兩校歷史交織發展的重要事證。

▲張麗善聽取雲林科技大學簡報雲旭樓再利用活化之規劃 並表達縣府對古蹟及文化保存的決心。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善前往古蹟斗六真一寺視察修復再利用的規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君說明，斗六真一寺2018年5月完成調查研究暨修復及再利用計畫，今年4月向文資局提出修復工程計畫總經費8600萬元，包含古蹟本體、裝飾藝術類修復與周邊附屬設施整建，並於5月完成細部規劃設計。

雲旭樓2018年指定為古蹟，2021年10月完成主體工程完成修復(不含景觀工程、弱電工程、空調工程)，工程經費約2500萬元，該案工程驗收後已現況點交管理單位雲林國中。為管用合一，雲科大今年4月向教育部進行建物無償撥用申請中，未來做為文化資產教學、傳習、社會實踐等場所使用。

縣長張麗善表示，雲林縣以「幸福雲林，永續上場」作為發展願景，期待民眾能貼近感受文化保存並將其生活化的用心，也為「古蹟」賦予全新的活力，文化資產的保存是城鄉永續發展與深化文化歷史內涵的體現。縣府將結合、善用有限的資源，努力保存歷史文化資產，持續支持活化縣內文化資產，也帶動雲林觀光發展，讓更多人看到雲林特殊的傳統文化，讓效益最大化。

▲張麗善聽取雲林科技大學簡報雲旭樓再利用活化之規劃 並表達縣府對古蹟及文化保存的決心。。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善前往古蹟斗六真一寺視察修復再利用的規劃。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林重要民俗「口湖牽水車藏(狀)」祭典　因應疫情部分儀式取消

►2022雲林縣電競派對　結合產官學展現電競產業多元魅力

►「一份A餐」雲林青年團推廣待用餐　讓善成為社會和諧DNA

►曬花生擋道竟「私刑」全推落水溝　受害農民先吞忍：暫不提告

►獨／老饕才知的雲林隱藏版美食　夏季限定涼麵藏身檳榔攤...只要35元

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
小情侶吵架！男友道歉討抱抱「那邊硬硬的」她更氣
全球僅1千輛！法拉利F40失控撞車「頭爛掉」　7千萬超跑成廢
首例打第4劑後猝死！嘉義男喊腰痠一睡未醒　檢解剖查死因
警車停超商「去隔壁小吃店買飯」　他偷拍公審…慘被萬人打臉砲轟
興建「金廈大橋」？　陸委會回應了
快訊／嘉義男離奇暴斃車內　相驗確定染疫死亡
研究顯示「男友越醜女友越胖」！專家曝心理因素

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化推「彰話噪咖」Podcast　以在地飲食旅遊、產業願景吸耳

黃偉哲重視古蹟修復倫理　視察台南三山國王廟修復工程

新時代任務！　元智大學簽署「大學永續發展倡議書」

夏日易汗口罩須替換 立委趙正宇贈榮家助防疫

南橫通車垃圾暴增　玉管處籲守「無痕山林」原則...勿餵食動物

張麗善視察縣定古蹟斗六真一寺及雲旭樓　向中央爭取修復經費

嘉義市導入多元支付臨櫃服務　加碼抽獎總價值超過17萬元

「2022台北國際食品展」　嘉義市推15家在地優質店家

屏東有線電視捐愛心物資　助創世植物人安養服務

嘉義市蘭潭噴泉6／24恢復展演　每晚3場各10分鐘亮麗回歸

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

彰化推「彰話噪咖」Podcast　以在地飲食旅遊、產業願景吸耳

黃偉哲重視古蹟修復倫理　視察台南三山國王廟修復工程

新時代任務！　元智大學簽署「大學永續發展倡議書」

夏日易汗口罩須替換 立委趙正宇贈榮家助防疫

南橫通車垃圾暴增　玉管處籲守「無痕山林」原則...勿餵食動物

張麗善視察縣定古蹟斗六真一寺及雲旭樓　向中央爭取修復經費

嘉義市導入多元支付臨櫃服務　加碼抽獎總價值超過17萬元

「2022台北國際食品展」　嘉義市推15家在地優質店家

屏東有線電視捐愛心物資　助創世植物人安養服務

嘉義市蘭潭噴泉6／24恢復展演　每晚3場各10分鐘亮麗回歸

奧運選手馮俊凱、鐵人國手張團畯都推崇騎乘科學

女山友雪劍線摔傷「手掌骨折」　空勤直升機吊掛送醫

藍綠合攻柯市府重發敬老金　黃瀞瑩：完善的政策比單純發錢更重要

游擊代班岳東華0失誤　江坤宇送「大拇指」

蔡英文視察新竹道路工程　沈慧虹貼身負責簡報進度規劃

民安8號演習「桃園煉油廠遭空襲」　蔡英文：讓台灣更有應變能力

學生確診總數逾33萬！單日+4145　全台3676所園校停課

Omicron兒童新增病例變多了　死者仍以老人為大宗

台北喜來登4大家餐廳吃到飽延到7月底　用餐再送升級版龍蝦料理

《嬰兒轉運站》IU、宋康昊秀中文問好　是枝裕和揭曉韓國取景主因

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

地方熱門新聞

彰化阿伯寺廟為家　癌末瘦到40kg

新港奉天宮跨界發行隱形眼鏡

興大「甘吟釀」諧音念來超邪惡

好消息！雲林6歲重症男童已出院

海上都蘭山？　專家：幸運才能看見

勞工安心理財規劃一把罩

花蓮夏戀嘉年華演唱會　卡司全曝光　

花蓮疫苗覆蓋率較全國低　30歲以上差距拉大

蔡淑惠批台南矛盾防疫

臺南市勞工局辦理青少年職涯規劃研習營

金門大橋試燈　夜空放七彩炫光

雲林縣電競派對　展現電競產業多元魅力

雲林重要民俗祭典　因應疫情部分儀式取消

嘉義市蘭潭噴泉6／24恢復展演

更多熱門

相關新聞

2022雲林縣電競派對開跑！

2022雲林縣電競派對開跑！

今年首度舉辦「2022雲林縣電競派對」，祭出38萬元總獎金吸引各路好手參戰，總決賽將於7月9、10日於雲林縣立體育館展開，除了精彩的賽事對決外，還有與在地宮廟特色的文創複合式園遊會，更邀請到聲林之王的實力唱將、風靡電競圈的知名Coser共襄盛舉，讓國人看見不同面向的雲林。

雲林縣下週恢復實體上課　張麗善視察校園清消及防疫整備

雲林縣下週恢復實體上課　張麗善視察校園清消及防疫整備

張麗善嗆張庭綺「不配當議員」　民進黨：凸顯她傲慢心態

張麗善嗆張庭綺「不配當議員」　民進黨：凸顯她傲慢心態

雲林兒童疫苗150校同步施打　施打率可達81.86%

雲林兒童疫苗150校同步施打　施打率可達81.86%

即／雲林停課再延一週　若有需求學生仍可到校

即／雲林停課再延一週　若有需求學生仍可到校

關鍵字：

斗六真一寺雲旭樓縣定古蹟古蹟活化張麗善

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面