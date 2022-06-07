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張麗善嗆張庭綺「不配當議員」　民進黨：凸顯她傲慢心態

▲雲林縣長張麗善今日進入校園視察兒童疫苗接種實況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣長張麗善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者陶本和／台北報導

針對雲林縣長張麗善日前於雲林縣議會備詢時回嗆議員張庭綺，並稱張庭綺不配擔任雲林縣議會議員，民進黨發言人黃世杰7日表示，在民主社會中，首長本來應受民意代表監督，縣長不就事實來回應相關質疑，反怒罵民選議員「不配」的言行，凸顯她個人傲慢的心態，也是對雲林民主發展非常嚴重的侮辱。

黃世杰表示，張麗善為了遂行自己的政治利益，罔顧縣民、孩童權益，只為製造中央疫苗配發不足的假象，而面對議員質疑兒童疫苗政策混亂，造成醫護老師家長三方疲於奔命，竟然還嗆聲為民喉舌的民代。

黃世杰指出，雲林縣疫苗基本需求數預估為2萬2386劑，截至5月30日為止，中央指揮中心已配發雲林縣1萬8400劑疫苗，若加上指揮中心再行配發的2300劑疫苗，共有2萬700劑；不過，截至6月5日止，雲林縣只用掉1萬8243劑，仍餘2457劑，至6日為止，「也仍有剩餘疫苗未施打完畢」。

黃世杰強調，疫苗施打攸關民眾的健康權益，中央、地方應該通力合作提高疫苗覆蓋率，才是面對疫情的重要關鍵，而張麗善主政下的雲林縣屢屢試圖把疫苗議題政治化，在全國民眾都依照年齡排序、等待疫苗施打時候，張麗善的哥哥卻可特權優先施打AZ疫苗，引發外界批評。盼縣府勿操作疫苗施打，讓雲林縣民無所適從。

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