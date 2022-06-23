　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台東+445！BA.4、BA.5持續叩關　縣府籲長者打第4劑

▲台東今日+445。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東23日新增445確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣23日新增445確診者，384名民眾戶籍或居住地分在台東、61名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案28627人、居隔者1239人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/22下午4點為止，住院收治人數為59人、加強版集中檢疫所為33人、居家照護現管人數有3150人。

台東縣衛生局表示，今日1養護機構監測期滿結案；統計縣內目前共有5養護、5監所、1兒少、2身障群聚事件監控中，今日共新增42例確診個案。養護機構部分，新增1人確診(1員工)；監所部分新增41人(5員工、36住民)；兒少安置與身障機構無新增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，中央今日也公布台東有9例本土病例確診死亡個案，為6例男性、3例女性，年齡介於67歲至99歲以上，7例具慢性病史、1例未打滿3劑疫苗、1例已打3劑疫苗，7例從未接種疫苗，死亡日期介於6月6日至6月20日。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診58生、9師，累計共4641生、706師。

台灣新冠疫情逐漸平穩，但傳播力更強的Omicron亞型變異株BA.4、BA.5持續叩關邊境，不注意就會爆發新一波傳染，長者免疫力較弱，台東縣長照機構已陸續為住民施打第4劑疫苗；縣長饒慶鈴提醒鄉親， 65歲以上長者若接種第3劑已滿5個月，請盡速施打第4劑，請協助家中長輩預約，疫苗接種時間及醫療院所請參考台東縣衛生局官網(https://www.ttshb.gov.tw/ )。

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
小情侶吵架！男友道歉討抱抱「那邊硬硬的」她更氣
全球僅1千輛！法拉利F40失控撞車「頭爛掉」　7千萬超跑成廢
首例打第4劑後猝死！嘉義男喊腰痠一睡未醒　檢解剖查死因
警車停超商「去隔壁小吃店買飯」　他偷拍公審…慘被萬人打臉砲轟
興建「金廈大橋」？　陸委會回應了
快訊／嘉義男離奇暴斃車內　相驗確定染疫死亡
研究顯示「男友越醜女友越胖」！專家曝心理因素

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學生確診總數逾33萬！單日+4145　全台3676所園校停課

每月2.3人斷指殘肢　小港醫院「沖包冰放送」口訣...提升接回機率

衛武營下半年90場節目啟售！還有「獨家無碼版」限18歲以上觀眾

曖昧陽光男！「交往前試車」妹子後悔：該在一起嗎　網風向一面倒

警車停超商「去隔壁小吃店買飯」　他偷拍公審…慘被萬人打臉砲轟

台中+7001　65歲以上長者第4劑3天接種率近3成創新高

討76萬聘金！女友怒轟他「爸媽養我不值嗎」　網一面倒勸：快逃

小情侶吵架！男友道歉討抱抱「那邊硬硬的」她更氣：誠意都是假的

台東+445！BA.4、BA.5持續叩關　縣府籲長者打第4劑

12星座「夏至後運勢」一次看！處女發現危機、獅子看見未來挑戰

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

爸聽女兒外面欠38萬被追討　怒瞪5秒！聽是學貸秒鬆口氣

學生確診總數逾33萬！單日+4145　全台3676所園校停課

每月2.3人斷指殘肢　小港醫院「沖包冰放送」口訣...提升接回機率

衛武營下半年90場節目啟售！還有「獨家無碼版」限18歲以上觀眾

曖昧陽光男！「交往前試車」妹子後悔：該在一起嗎　網風向一面倒

警車停超商「去隔壁小吃店買飯」　他偷拍公審…慘被萬人打臉砲轟

台中+7001　65歲以上長者第4劑3天接種率近3成創新高

討76萬聘金！女友怒轟他「爸媽養我不值嗎」　網一面倒勸：快逃

小情侶吵架！男友道歉討抱抱「那邊硬硬的」她更氣：誠意都是假的

台東+445！BA.4、BA.5持續叩關　縣府籲長者打第4劑

12星座「夏至後運勢」一次看！處女發現危機、獅子看見未來挑戰

女山友雪劍線摔傷「手掌骨折」　空勤直升機吊掛送醫

藍綠合攻柯市府重發敬老金　黃瀞瑩：完善的政策比單純發錢更重要

游擊代班岳東華0失誤　江坤宇送「大拇指」

蔡英文視察新竹道路工程　沈慧虹貼身負責簡報進度規劃

民安8號演習「桃園煉油廠遭空襲」　蔡英文：讓台灣更有應變能力

學生確診總數逾33萬！單日+4145　全台3676所園校停課

Omicron兒童新增病例變多了　死者仍以老人為大宗

台北喜來登4大家餐廳吃到飽延到7月底　用餐再送升級版龍蝦料理

《嬰兒轉運站》IU、宋康昊秀中文問好　是枝裕和揭曉韓國取景主因

每月2.3人斷指殘肢　小港醫院「沖包冰放送」口訣...提升接回機率

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

曖昧睡同床「白虎妹預約植毛」！直男現身了

婚宴成照妖鏡現場！ 同學受邀後讓準新娘氣炸

台大證實醫學系在學生個人申請錄取

快訊／今本土+48283！各縣市確診分佈曝

雷神丸挾雨開炸！大雷雨轟10縣市

快訊／今增166死！本土+48283

爆乳馬尾妹「只穿比基尼」攔車　神人曝光身分

傳台大醫在學生無聊重考學測　面試官沒發現還錄取

「觀光協會執行長」吃燒肉找碴！結局糗大了

騎士收罰單「照片有打方向燈」　嗆：1200好賺嗎

更多熱門

相關新聞

屏東縣+2263　核酸檢驗試劑檢測可判定為確診

屏東縣+2263　核酸檢驗試劑檢測可判定為確診

屏東縣今(23)日新增2263例本土確診個案，縣府配合中央流行疫情指揮中心指示，民眾使用經衛生福利部食品藥物管理署核准通過之家用新型冠狀病毒核酸檢驗試劑檢測陽性，經醫師確認，亦可判定為確診，並已於6月21日起適用。

雲林+1270　兒童疫苗第一劑涵蓋率87.9%

雲林+1270　兒童疫苗第一劑涵蓋率87.9%

男見警攔查喊「我確診了」　一查還是通緝犯

男見警攔查喊「我確診了」　一查還是通緝犯

台南下周持續線上遠距教學

台南下周持續線上遠距教學

苗+1167　前3名市鎮占全縣總確診近6成

苗+1167　前3名市鎮占全縣總確診近6成

關鍵字：

確診 快篩 台東

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

「這蟲蟲」在你臉上瘋狂做愛生小孩　洗臉也沒用

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面