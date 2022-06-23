台東+445！BA.4、BA.5持續叩關　縣府籲長者打第4劑

▲台東23日新增445確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣23日新增445確診者，384名民眾戶籍或居住地分在台東、61名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案28627人、居隔者1239人。目前台東針對Covid-19確診者分流收治情況，截至6/22下午4點為止，住院收治人數為59人、加強版集中檢疫所為33人、居家照護現管人數有3150人。

台東縣衛生局表示，今日1養護機構監測期滿結案；統計縣內目前共有5養護、5監所、1兒少、2身障群聚事件監控中，今日共新增42例確診個案。養護機構部分，新增1人確診(1員工)；監所部分新增41人(5員工、36住民)；兒少安置與身障機構無新增。

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另外，中央今日也公布台東有9例本土病例確診死亡個案，為6例男性、3例女性，年齡介於67歲至99歲以上，7例具慢性病史、1例未打滿3劑疫苗、1例已打3劑疫苗，7例從未接種疫苗，死亡日期介於6月6日至6月20日。在校園疫情部分，台東縣今日則新增確診58生、9師，累計共4641生、706師。

台灣新冠疫情逐漸平穩，但傳播力更強的Omicron亞型變異株BA.4、BA.5持續叩關邊境，不注意就會爆發新一波傳染，長者免疫力較弱，台東縣長照機構已陸續為住民施打第4劑疫苗；縣長饒慶鈴提醒鄉親， 65歲以上長者若接種第3劑已滿5個月，請盡速施打第4劑，請協助家中長輩預約，疫苗接種時間及醫療院所請參考台東縣衛生局官網(https://www.ttshb.gov.tw/ )。