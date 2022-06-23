台海戰爭若爆發　兵推專家：這小島恐成「原爆點」受先制打擊

▲智庫專家預測，若台海戰爭爆發，關島將受到嚴重打擊。圖為美軍洛杉磯級潛艇USS奧克拉荷馬城號（SSN-723）2021年8月19日返回關島海軍基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國軍事新聞網站「Task & Purpose」報導，台海戰爭若爆發，美國在太平洋上的小島「關島」（Guam）將成為戰爭的「原爆點」（Ground Zero）。華府智庫的國防戰略與兵推專家佩蒂約翰（Stacie Pettyjohn）受訪表示，為了防止美國介入，中國解放軍很可能在開戰初期先打擊關島等太平洋美軍基地。

據Task&Purpose報導，華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）的國防項目主任佩蒂約翰表示，在她領導的涉及台海戰爭兵棋推演中，大多數都會假設中國解放軍先攻擊美國在關島和太平洋其他基地，以防止美軍在開戰初期帶來重大作戰力量。

佩蒂約翰說，開局的「先制打擊」符合共軍的反干預戰略，即在戰爭初期發動「致命一擊」，讓美軍無法協防台灣。報導稱，關島距離台灣1700多英里（約2735公里），是安德森空軍基地的所在地，B-52轟炸機在那裡輪替部署。阿普拉港（Apra Harbor）的關島海軍基地，也是數艘潛艇的母港。不過，美國國防部報告，中國目前擁有300枚東風-26中程彈道飛彈，預估射程近2500英里，有能力打擊關島。

▲中國近年試圖與許多太平洋國家建立聯繫，美聯社整理出一張地圖，紅色圓點為中國尋求戰略關係的目標，美國領土則為藍色圓點及右上方未標示的夏威夷。（圖／達志影像／美聯社）

佩蒂約翰說，在多數的兵推中，負責推演「紅軍」（敵方）的小組都會意識到，美國很可能將在台灣一側進行干預，因此摧毀關島等美國關鍵的基地與後勤節點的做法，其優勢大於風險。她認為，中國可能會用能攜帶子母彈頭的彈道飛彈與巡弋飛彈猛烈攻擊關島，摧毀安德森空軍基地，與其他正在擴建的機場。

▲過去美、日、英、法部隊在關島海軍基地進行聯合演習時的畫面。（資料照／達志影像／美聯社）

佩蒂約翰接著說，中方也可能用轟-6轟炸機發射遠程巡弋飛彈，擊沉阿普拉港的美軍船隻，並攻擊燃料儲存設備，接著對關島發動後續攻擊，以阻止美國軍事工程師修復機場與其他損壞設施。不過，兵旗推演中，對於「紅軍」是否會使用核武仍持懷疑態度。她表示，許多專家認為，中國正在增加核武儲備，以便在關島遇襲後，威懾美國不要動用核武。

美智庫蘭德公司（RAND Corporation）國際防衛研究員何天睦（Timothy Heath）表示，如果中國確信美國不會協防台灣，才有可能避免打擊美軍基地。反之，若中國領導人認為美國不會在台海戰爭置身事外，將會放手讓軍事指揮官攻擊關島等地，以獲取勝利。他說，美國在關島的資產很集中，很容易受到打擊，要軍方高層拒絕下令襲擊這裡也有一定難度。

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