駐關島處長投書　台灣參與IPEF有助各國經貿合作

▲駐關島辦事處處長陳盈連投書關島主流媒體，指出台灣參與IPEF會有助於美國與印太地區各國的經濟貿易合作關係。（圖／關島讀者提供）

國際中心／綜合報導

對於美國白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)證實「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF）首輪名單未納台灣，關島主流大報《太平洋日報》（Pacific Daily News）今天(5/23)刋出駐關島辦事處處長陳盈連投書，以台灣、關島雙邊成功的互助互惠經驗為證，凸顯台灣的參與「只會佳惠IPEF」。

陳處長在投書中說明，「台灣高科技產業優勢及淨零碳排政策，展現台灣有意願且有能力協助美國推動貿易、科技、供應鏈及基礎設施等IPEF優先議題」，因此台灣參與IPEF有助深化美國與印太地區各國的經貿合作關係。

陳處長在文中強調，正因上述原因，加上台灣與美國各地（包括關島）已有許多意義重大的合作，所以50位美國聯邦參議員在5月18日聯名致函拜登總統，呼籲將台灣納入IPEF，並強調IPEF排除台灣無意推動美國在印太地區的經濟與安全利益，展現美國聯邦參議院跨黨派友我聲量。

美國總統拜登（Joe Biden）正在訪問日本及韓國等亞洲盟友，預計此行中正式宣布IPEF，關島《太平洋日報》為配合拜登總統訪問亞洲行程，優先刊登陳盈連處長的IPEF投書，顯示該報與關島各界高度重視台灣參與IPEF議題。

陳處長指出，駐關島辦事處復處以來積極推動台灣與關島各項領域雙邊合作，包括促成桃園及台中分別與關島簽署姊妹協定、舉辦「台灣—關島經濟高峰會」和「台灣—關島教育高峰會」、並促成我國捷格科技捐贈智慧醫療平台JAG TeleCare協助關島紀念醫院抗疫，未來希望透過IPEF，持續強化台灣與關島堅若磐石的夥伴關係