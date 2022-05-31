漁夫慘遇船難！海上漂流「突然家族大團圓」　找到50年前失蹤的他

▲吉里巴斯2位漁民在海上迷航，不僅奇蹟存活，塔馬伊（左邊紅衣者）還和親戚團圓。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

太平洋島國吉里巴斯（Kiribati）2位漁民出海捕魚，卻不幸迷失方向，全球衛星定位系統（GPS）也沒電了，他們發生船難33天後，不僅奇蹟似地存活，其中一人還在漂流途中遇到親戚，找出50年前失蹤叔叔的下落。

ABC等外媒報導，2011年10月，53歲的烏因（Uein Buranibwe）及26歲的塔馬伊（Temaei Tontaake）靠著少量飲用水及沿途捕獲的鮪魚為生，維生用品耗盡後，一度3、4天沒有進食，甚至被迫喝海水。

幸好，2人隨後漂流至納莫里克環礁（Namorik Atoll），那裡約有600位居民，也有充分的水及食物。他們發現，其中一名女子也會說吉里巴斯的語言，詢問後驚訝地發現，對方竟是塔馬伊叔叔的後代。

▲2位漁民從吉里巴斯漂流至納莫里克環礁。（圖／翻攝Google Maps）



原來，塔馬伊的叔叔拜羅（Onkel Bairo）50年前出海捕魚卻一去不回，被認定早已溺水身亡，結果他當年也誤打誤撞抵達納莫里克環礁，最終定居下來，與當地女子成家立業，不過2011年時已經去世。

最後，烏因及塔馬伊從環礁搭乘貨船，抵達距吉里巴斯600多公里的馬紹爾群島，終於能與家人報平安，只需等待一架飛機修復完畢，就能夠回家了。

《馬紹爾群島雜誌》編輯強生（Giff Johnson）詢問2位當事人，島上是否很多人在海上迷航，「他們說這種事情一天到晚發生，他們就這樣迷路、消失了。」他相信烏因及塔馬伊下次出航前，一定會更細心做好準備，「我猜他們以為有GPS就沒事了，但我想這個故事的寓意是，多帶幾顆電池吧！」

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