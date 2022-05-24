華爾街日報：印太經濟架構排除台灣　拜登鑄下大錯

▲拜登24日在東京參加四方安全對話（Quad）領導人峰會。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約23日專電

華爾街日報社論表示，美國總統拜登已3度表態美方將出兵協防台灣，也許不是說錯話，而是認真的。剛發起的印太經濟架構（IPEF）未納入台灣，才是拜登犯的大錯。

拜登23日在東京被媒體問及是否願在台海衝突時出兵保衛台灣時回答「是的」，並說「那是我們做過的承諾」。這是拜登上任一年多來第3度就此議題明確表態，背離華府奉行數十年的「戰略模糊」，白宮事後再次澄清美方政策沒有改變。

►IPEF和CPTPP差在哪？拜登親赴亞洲推「印太經濟架構」解析一次看

華爾街日報社論表示，拜登或許是刻意這麼做。中國國家主席習近平意識到美方可能介入，英國、澳洲和日本也可能響應，也許會審慎評估侵略台灣的成本。但問題在於現在無人確知美方政策，白宮不斷澄清只會損害拜登個人信譽。

社論寫道：「我們支持更明確表達協防台灣，但應以思慮更周密、且在海內外凝聚支持的情況下宣布。」

文章提到，面對中國增強軍事實力，武裝台灣、強化美國防衛需要規模更大且更快速的計畫。俄烏戰爭啟示之一是別等到侵略開始才提供足夠武器，「現在就給（足夠武器），才能讓嚇阻更可信」。

►拜登正式宣布啟動「印太經濟架構」 13創始國GDP占全球4成

拜登23日正式公布IPEF，首批成員包括美國、日本、韓國、印度、澳洲、紐西蘭等13個國家。外界認為，這個美國推動的全新貿易倡議是要抗衡中國在印太地區與日俱增的經濟影響力。

華爾街日報主筆認為台灣不在IPEF內「很奇怪」。社論寫道：「如果你試圖展現美國對這地區投入甚深，那將台灣排除在外根本就不合理。台灣是經濟強國，其參與將有助任何貿易或供應鏈協定。」

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）22日就IPEF未納入台灣向媒體表示，美方正尋求深化與台灣的經濟夥伴關係，包括在半導體與供應鏈等高科技議題上。

社論說，美台加強經貿往來是好消息，但這不構成IPEF排除台灣的理由。此外，IPEF欠缺野心也令人失望，因為架構不含降低關稅或貿易壁壘等有助世界經濟的內容。

根據聯合聲明，IPEF意在強化成員經濟體「韌性、永續性、包容性、經濟成長、公平和競爭力」。社論說，IPEF泛泛之談凸顯前美國總統川普退出跨太平洋夥伴協定（TPP）犯了錯，但拜登也不願重新加入。這個大錯讓中國得以用區域全面經濟夥伴協定（RCEP）制定亞洲貿易規則。

文末寫道，至少美國嘗試以IPEF在防衛與安全以外的議題重返亞太，但美國在這世界成長最快的地區恢復經濟領導地位仍有長路要走。

►台灣未被列入印太經濟架構 陸學者：美國顧及「一個中國」立場

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》