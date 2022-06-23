金門美女刺客周曉芸出聲護柯P　金廈大橋「沒有不蓋的理由」

▲金門美女刺客周曉芸出聲護柯P！金廈大橋沒有不蓋理由。（圖／記者林名揚翻攝）

記者賴文萱、林名揚／金門報導

台北市長柯文哲日前前往金門，參與台灣民眾黨金門聯絡處的開幕典禮，在電台專訪過程中提及「主張興建金廈大橋」，此話一出，引發各界討論。對此，美女刺客、金門縣議員第一選區參選人周曉芸表示，對金門人來說，這不是政治口號，而是實際必須面對的議題。若以金門民生為出發點，金廈大橋實在沒有不蓋的理由。

▲金門縣議員第一選區參選人周曉芸表示，對金門人來說，這不是政治口號，而是實際必須面對的議題。（圖／記者林名揚翻攝）

周曉芸說，許多媒體以金廈大橋為柯文哲2024選總統的起手式為標題大作文章，藍綠立委更是紛紛出現撻伐言論，質疑此為解放軍開路，痛批柯文哲為吳三桂。但對金門人來說，這不是政治口號，而是實際必須面對的議題。



周曉芸指出，若以金門民生為出發點，金廈大橋實在沒有不蓋的理由。而且，網路上吵得沸沸揚揚看似反對聲浪較大，但是在金門卻有不同的聲音，就連金門立委陳玉珍也說這是「金門人的盼望」，金廈大橋對經濟發展有實質幫助，也有許多金門民眾表示支持，贊同柯文哲的說法。

▲周曉芸強調，金廈大橋必須放在日程上積極面對，切勿停留在政治意識形態的對立，最終淪為口水戰而不了了之，而喪失金門人民的基本生活權益。（圖／記者林名揚翻攝）

若從金門的角度來看可以發現，金門地區長期飽受基礎資源所苦。周曉芸分享，由於地理位置距離廈門非常近，在2018年即有金門開通「泉州水」的例子，長達28公里管線，將泉州晉江市的龍湖淡水引到金門，提供金門人飲用。金廈大橋開通，除了能夠活絡兩岸經貿交流，增加金門跨境旅遊、搭機問題，也可以改善金門水、電、垃圾等基礎能源問題。



至於多數人質疑，此行徑為將台灣門戶打開，引狼入室，若確定執行必定會納入國安和技術層面等考量。周曉芸呼籲，金廈大橋必須放在日程上積極面對，切勿停留在政治意識形態的對立，最終淪為口水戰而不了了之，而喪失金門人民的基本生活權益。