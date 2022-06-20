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社會 社會焦點 保障人權

爛醉正妹睡計程車上　控運將跨坐「下面很痛」...怒告性侵真相曝

▲▼女子,正妹。（圖／翻攝自pakutaso）

▲谷姓計程車司機遭正妹指控侵犯，但一審判谷無罪。（示意圖／翻攝自pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

正妹小琪（化名）與3名友人到北市信義區聚餐喝酒，友人們表示想續攤，先叫計程車送她回內湖住家，抵達後小琪稱「不敢回家會被媽媽罵」，谷姓運將自告奮勇表示可無償照顧，大家同意後又另叫車到東區，後來大家擔心小琪並要谷男將人載到東區，小琪一下車後就喊「下面痛」因此控告遭谷男指侵，谷男也遭起訴。士林地院日前審結，判谷男無罪，理由曝光。

事情發生在2020年7月，小琪與2男1女4人到信義區「LA CAFE」聚餐飲酒，小琪在開心氛圍下多小酌幾杯，一行人喝到凌晨3時許，3友人表示想到東區「瘋茶館」續攤，並先共同搭乘谷姓男司機（37歲）所駕駛的計程車欲返回小琪內湖住家，就快到住家附近，小琪半醒半睡說「喝酒會被媽媽罵」，但3人開始糾結不知道該如何是好，谷男提出可以讓小琪在他車上休息，他還是會去載客人，如果客人問起就說是小琪是他妹妹，其中1女友人小文（化名）便與谷男互加Line好友，及取得小琪持用手機定位，雙方並約定保持聯繫。

小文到了茶街後，以手機APP定位系統查看小琪所在位置，發現不得了，怎麼定位在「下灣公園」附近，甚至停留近50分鐘之久，心急如焚的她聯繫谷男，要他立刻將人載到茶館來。小琪一抵達被已公主抱抱下來，進茶館後，大家詢問她「還好嗎？」但小琪卻回「下面很痛…」，大家嚇壞追問「是有人對你怎麼樣嗎？」，小琪回「對！」，大家又問「是谷男嗎？」，小琪又回「對，用手指」，一行人憤而到派出所報案。

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲清醒後的小琪向友人表示自己遭計程車司機侵犯下體。（示意圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

小琪在偵訊時表示，當時坐在後座，谷男好像跨坐在她腿上，用手指弄下體，沒有印象谷男手指是放到下體的什麼位置，只是感覺會痛，差不多1、2分鐘，後來一直她不斷問「我朋友在那裡、我要找朋友」，但谷男沒有回答，再次醒來人已經在茶館了。

挨告的谷男提出抗辯，沒有指侵，當時小琪友人本來要將人丟在路邊不管，一時熱心表示可以幫忙照顧，但過程中小琪想要吐，才將車開到停車格，但因為小琪途中有吐在車上，所以就在原地清車子，後來小文要求把小琪載過去茶街，也立刻將人載過去。

法官根據小琪驗傷，發現沒有驗出谷男或是其他男性DNA、處女膜也完整無明顯撕裂傷，因次認定小琪指控有瑕疵，無法證明谷男有侵犯事實，因此諭知無罪。全案可上訴。

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