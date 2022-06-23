台竹莢魚也暫停進口一周！　陸海關：驗出外包裝有新冠病毒

▲ 陸海關今指出，台灣進口一批次凍竹莢魚包裝樣本中檢出新冠陽性。 （圖／翻攝 大陸海關總署官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸海關日前指出，台灣白帶魚包裝有新冠病毒，今（23日）陸海關總署網站最新消息指出，從台灣輸大陸的1批次凍竹莢魚的包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，暫停進口台灣竹莢魚一周。這已經一個月內，第二次指稱台灣外包裝有驗出新冠病毒。

大陸海關總署網站今公佈最新消息，內文稱因從台灣輸大陸的1批次凍竹莢魚的包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，按照海關總署公告2020年第103號的規定，大陸海關自即日起暫停接受台灣水產品生產企業東和食品工業股份有限公司(註冊編號為2FH0013/99620395)的產品申報1周，至2022年6月29日。

十天前，大陸海關於13日無預警宣布禁止台灣石斑魚進口，又發布消息指出驗出台灣白帶魚外包裝有新冠肺炎病毒，暫停進口台灣白帶魚1周。

當時，大陸國台辦發言人馬曉光針對石斑魚事件做出回應。他指出，去年以來，大陸方面多次向台灣方面通報多批石斑魚藥物不合格情況，要求完善水生動物安全管理體系；台灣方面從未提供整改的證據，近期又接連出現輸大陸石斑魚中檢出禁用藥物情況。為保護消費者健康安全，大陸方面不得不暫停台灣石斑魚輸入。