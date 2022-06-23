台灣護國群山再＋1！　蔡英文：自主研發10奈米級DRAM技術

▲總統蔡英文23日出席南亞科技新廠的動土典禮。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文23日出席南亞科技新廠的動土典禮，隨後在臉書表示，這座新廠將會投入自主研發10奈米級DRAM技術，也代表台塑集團將會邁向DRAM技術自主，這也是台灣的高科技產業，布局元宇宙商機，非常重要的一步，護國群山再加一。

蔡英文表示，這兩年來全世界都受到疫情挑戰，台灣的經濟表現能夠有相對較好的表現，靠的是政府和全民的共同努力，而現在台灣要逐漸邁向疫後正常生活的新階段，不只要持續拚防疫，也更要一起全力拚經濟。

蔡英文說，這幾年來政府積極鼓勵「投資台灣」，現在不只有外資來台、台商回台，本土廠商也加碼投資，這些資金跟產業能量的匯集，展現了大家對台灣經濟的信心。

蔡英文表示，感謝南亞科技，這幾年來持續深耕台灣，這座新廠，總共投入3000億元，也將會帶動台灣半導體產業非常重要的發展，也是投資台灣再加一 。

蔡英文說，這兩年，陸續設置六所「半導體學院」，培育更多高科技人才，提升人才素質及研發水準，目標是將台灣打造成為亞洲半導體先進製程中心，並且持續提升台灣在全球產業鏈的關鍵地位。

蔡英文強調，現在在全世界都面臨疫情挑戰的情況底下，台灣的經濟發展，能夠不斷前進，除了因為產業界的努力，台灣基層第一線的醫護和防疫人員的努力，也非常重要。

蔡英文說，面對百年大疫，大家都很辛苦，但只要中央和地方攜手合作，政府和人民站在一起，正面回應人民的需求，積極協助產業的問題，一定能夠攜手度過挑戰，創造更好的未來。