犯法移工在台灣過超爽！甜擁孕妻、開賓士　網紅極樂生活曝光

▲蘇世榮曾在台犯罪。（圖／翻攝自Facebook／Faisal Soh （小鬼））

記者朱祖儀／綜合報導

越南籍移工闖紅燈撞傷28歲女騎士，肇逃後可能不用賠償一毛錢就能返國一事掀起熱議。一名印尼籍網紅移工Faisal Soh（中文名蘇世榮）就是特殊案例，儘管曾犯下仲介賣淫等罪，但經過審判後仍繼續在台灣過著奢華生活，而他樂於助人的個性更深受同鄉信任，還與移民署合作宣導移工防疫，似乎不受黑歷史影響。

▲蘇世榮經常曬出和妻子的甜蜜生活。（圖／翻攝自Facebook／Faisal Soh （小鬼））

判決書指出，蘇世榮在台涉及圖利容留性交罪，他在案件審理期間坦承，每月領約6萬元月薪，扣除房租2萬7000元及租車3000元，每月實際領到報酬為3萬3000元。經法官審理，發現以蘇世榮供稱的每月所得3萬3000元，累計2年半共得99萬元，宣告沒收犯罪所得，並在民國109年判其4個月有期徒刑，得易科罰金。另外，蘇世榮更早之前還曾違反銀行法，遭判刑1年6個月。

▲▼蘇世榮在台犯罪後仍過著吃好用好的生活。（圖／翻攝自Facebook／Faisal Soh （小鬼））

不過蘇世榮遭判刑之後，仍在台灣過著吃香喝辣的日子，從臉書可以看到，他經常曬出和孕妻一起出遊的照片，看起來感情相當甜蜜，不僅輕輕撫摸妻子的孕肚，還會餵食對方，2人時常曬恩愛。除了感情生活之外，也能發現他平時用的物品也相當高級，常常曬出開賓士、騎重機的照片。

▲蘇世榮和妻子曬恩愛。（圖／翻攝自Facebook／Faisal Soh （小鬼））

不過現在蘇世榮在臉書打著幫助同鄉的形象，在上面分享聯絡資訊，要大家需要幫助就和他聯繫，更PO出大合照，展現親善的一面。吸引眾多同鄉人按讚，留言「最棒的台灣英雄」、「我雖然在馬來西亞工作，但我對於你在台灣幫助大家的行為感到非常驕傲和感動」。先前移民署也和他合作宣導移工防疫並頒獎，似乎沒有被過去的黑歷史影響。