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社會 社會焦點 保障人權

律師主張瑪莎惡少無殺人犯意「只是常見的行車糾紛」　法官這樣說

▲張敦量、李韋霖、陳勁豪今日3人均出庭。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中瑪莎拉蒂3惡少一案22日再開庭，張等人的辯護律師主張，張敦量是因被害宋姓男大生未遵守交通規則導致發生車禍，一時氣憤才會動手傷人，但並無殺人犯意，只是常見的「行車糾紛」，審判長聞言似乎不禁傻眼，回應張的辯護律師「一年全台發生多少件行車糾紛，但會搞出如此大的案件卻寥寥可數，弄成這樣『非常遺憾』。」

今日張敦量、陳勁豪、李韋霖等3名被告均出席，走廊上迴響著「鏗鏗」的銬鐐聲，3人在法警的戒護下逐步走進法庭。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲張等3人在法警戒護下步入法庭。（圖／記者白珈陽翻攝）

被害宋姓男大生的辯護人律師吳淑芬、陳欽煌，欲釐清事發當時瑪莎拉蒂究竟是由誰駕駛，由審判長高思大於開庭中勘驗路口監視器內容，不過因夜間視線不明，加上受到鏡頭前不遠處的一座紅綠燈光線影響，始終難以判斷到底是3惡少中的哪一位從駕駛座下車。

吳淑芬雖表示，從影片中可看到一名身穿白衣的男子（疑為張敦量）下車，但包括審判長的在場其他人，即使將畫面放大再放大，由於畫面模糊，仍無法清楚看到是誰下車，此過程約近半小時。就在多次反覆勘驗影片後，審判長提出「車禍片段並非本案重點」，3惡少的辯護律師更說「究竟誰下車與本案無關，沒有理由因為這個浪費審判資源」時，吳淑芬如同近日強尼戴普與前妻安珀赫德的「世紀審判」裡的美女律師卡蜜兒，給予對手一記強力打擊。

先前開庭張敦量否認涉殺人未遂，陳勁豪、李韋霖更翻供聲稱自己沒有出手幫忙架住被害人，強調認罪僅為爭取交保。吳淑芬今天說，依照之前證詞，李說張事發時是坐後座，張卻說自己是坐副駕，供詞不一，由此可見張等人有多次犯罪經驗且說謊成性，面對警察可以馬上說謊且撇清責任，也認為李、陳為保護張而做出不實陳述，請求審判長依此為裁判考量，而勘驗監視器內容，就是要證明張等人是否真的在說謊。

由於今日無法查明是誰從駕駛座下車，吳淑芬要求再次勘驗影片內容，審判長同意聲請並再擇日開庭。

另外，開庭過程中張等人的辯護律師說，對於張等人的筆錄沒有意見，但針對今日的監視器內容，明顯是男大生開車未禮讓，且是從慢車道切往快車道發生車禍而導致糾紛發生，行車糾紛每天都在發生，雖承認張敦量有拿球棒下車，但並未用球棒打人，就算後續發生傷害案件，若要因此認為被告有殺人犯意，也太悖離社會認知。

審判長馬上回應，一年全台發生多少件行車糾紛，但會搞出如此大的案件卻寥寥可數，弄成這樣「非常遺憾」。

宋母庭後受訪表示，兒子傷後思緒、語言表達能力較不穩定，且因外觀受到手術影響，多少會有點自卑，未來將提民事訴訟求償，但目前重點仍放在盼刑事能將張等3人重判，還給他們公道。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲宋母盼刑事能將張等3人重判，還給他們公道。（圖／記者白珈陽攝）

審判長諭知下次開庭日期為6月27日，將傳喚宋姓男大生為證人，另一名證人因在國外，屆時將採用遠距離視訊方式進行Umeeting。

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