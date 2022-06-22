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大陸 大陸焦點 特派現場

1小時內軍武送全球！　俄媒：美軍「星船」技術屬於驗證階段

▲▼ 飛船、美軍 。（圖／翻攝 紅星新聞）

▲SpaceX研發的星艦（Starship）飛船（圖／翻攝 紅星新聞）

記者任以芳／綜合報導

科幻瞬間移動電影場景可能真的會實現？俄媒《今日俄羅斯》（RT）報導指出，根據五角大樓最新披露的文件，美軍正在研究如何用美國太空探索技術公司（SpaceX公司）的大型載人航天器「星船」，實現「一小時將重要物資或人員送往全球任何地點」。不過，目前「星船」還處於初期技術驗證階段，何時具備美軍期待的能力尚不確定。

陸官媒《環球時報》引述該報導稱，根據美國《自由訊息法案》獲得的這份五角大樓解密文件顯示，SpaceX公司和美國軍事運輸司令部在2020年簽署了合作協議，其中明確提到，一支軍用的「星船」艦隊可以在太平洋地區提供「另一種後勤運輸方式」，或者在短時間內將「一系列掩體、車輛、建築設備和其他裝備」，運送到全球任何地方。

▲▼美軍抵達波蘭增援東歐盟友。（圖／路透）

▲美軍研擬使用「飛船」一小時內運送物資軍武到全球。（示意圖／路透）

該報導稱，美國軍方對於高效的「軌道貨運飛行」十分感興趣。據悉，美運輸司令部前司令斯蒂芬·萊昂斯曾對計劃表示，希望可以不到一小時之內，把相當於一架C-17戰略運輸機的有效載荷（約80噸）或一輛M1主戰坦克運送到全球任何地方。

據了解，之前SpaceX公司提出「星船」概念，運輸成本低廉的太空貨運，吸引美軍的注意力。曝光的文件顯示，美軍為使用「星船」研擬多種場景。

其中最敏感的包括「大使館支持」，設想從美國到駐非洲使館的「快速戰區直接交付能力」，可能涉及運送「快速反應部隊」。美軍表示，夠過這樣運輸能力「可以阻止非國家組織對美國採取侵略行動」。

據傳，「星船」還處於初期技術驗階段，美國運輸司令部早在2020年就已宣佈與SpaceX合作，因該公司的「星艦」飛船遠不足用於實際操作，這份合作協議仍然只是一份「願望清單」。

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