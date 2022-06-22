資助烏克蘭生來台就讀！台科大攜手友訊提供10名碩士獎學金

▲台科大校長顏家鈺（右）今天與D-Link友訊科技董事長郭金河（左）簽約合作，設立「友訊集團獎學金」協助烏克蘭學子來台就讀。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

為鼓勵並資助烏克蘭與其他外籍學生安心來台就讀，台灣科技大學今（22）宣布與友訊科技合作設立「友訊集團獎學金」，提供10個碩士獎學金名額，內容包含來回機票、2年學雜費與生活補助金等，讓烏克蘭與其他外籍生來台就讀，這些國際學子未來也有機會進入友訊科技或集團旗下公司實習與就業，也希望幫助台灣引進與培育更多科技人才。

台科大擁有全台最多的外籍研究生，烏俄衝突爆發後，引發師生高度關注，台科大校長顏家鈺表示，校方除舉辦舉辦座談會，也對校內教師進行調查，超過50名教師願意提供實驗室研習機會給烏克蘭學子，很感謝全球網通領導品牌D-Link友訊科技挹注寶貴資源，共同設立「友訊集團獎學金」。

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▲台科大攜手D-Link友訊科技設立「友訊集團獎學金」，一起協助烏克蘭學子與外籍生。（圖／台科大提供）

顏家鈺指出，「友訊集團獎學金」共提供10個獎學金名額，給台灣科技大學電子、資工或通信相關科系的碩士學程，內容包含來回機票、兩年學雜費與生活補助金等，最特別的是，友訊提供實習與就業機會，對外籍生們的意義更為重大，讓外籍生們安心學習、擁有專業技能進而留台工作，是最全面性的照顧和做法，

友訊科技董事長郭金河表示，俄烏衝突導致許多烏克蘭學子流離失所，學業也因此中斷，他們需要更安心的環境繼續學業並規劃未來職涯，而友訊科技與台科大長期進行產學研究，基於人道關懷與培育英才想法，決定進一步擴大雙方合作，設立友訊集團獎學金，共同協助烏克蘭學子進入台科大深造，並進入友訊科技或集團旗下公司（含易通展、永洋、金智洋與友勁等）實習，而表現優秀的獎學金得主，畢業後也有機會直接獲聘為正式員工，以達充分就學就業目的。

郭金河補充說，因戰火紛亂仍有諸多不確定因素，友訊科技也樂見其他地區的外籍學生申請獎學金，但會以烏克蘭學子為優先評選考量。