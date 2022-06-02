台灣＋東亞首例！台科大杜浩瑋奪國際設計競賽青年作品集大獎

▲台科大杜浩瑋獲國際設計競賽青年作品集大獎，為台灣首位獲獎者。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣科技大學設計所學生杜浩瑋，集結自己六件曾得過國內外設計獎項的作品，參加全球最受廣告、傳播學和設計類專業學生歡迎的「國際青年創意競賽（The Young Ones）」，在國際設計競賽中獲得「青年作品集大獎」，該獎項過往大多由歐美設計名校學生包辦，杜浩瑋以設計實力、創意及展現台灣特色的作品，讓他成為台灣第一位獲得此競賽的得獎者，也是東亞第一位獲得此獎的學生。

台科大表示，國際青年創意競賽為全球最受廣告、傳播學和設計類專業學生歡迎的賽事，其中個人青年作品集大獎參賽者，必須提交六件作品做為作品集供評審評選，由於不只提交單一設計作品，且頒發獎項最少，成為競賽中競爭最激烈的項目，今年共有12所頂尖設計學院的學生25人獲獎，杜浩瑋能奪下「青年作品集大獎」相當難得。

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▲杜浩瑋獲國際設計競賽青年作品集大獎，參賽作品為歷年曾得過國內外設計獎項的作品。（圖／台科大提供）

從台科大設計系到現在台科大設計所，杜浩瑋專業在平面設計、包裝、視覺傳達。在不斷思考如何將生長在台灣的自己，把文化故事帶入設計裡面，他的作品曾三度獲得 The Young Ones ADC 和4次德國紅點傳達設計獎，作品也在《傳播藝術》雜誌上刊登，並曾在台灣、澳門、德國、日本、波蘭等地展出。

杜浩瑋坦言能獲獎很意外，他說，這次參賽6件作品，都曾得過國內外設計獎項，這些作品代表著大一到研究所的學習歷程，包含不同階段的課堂作業和專案、畢業製作，以及舉辦展覽設計的實務經驗等，每個作品除了設計本身更欲凸顯故事性和創意，也是呈現自身的生活經驗與喜好，或是透過設計介紹台灣的一些特色。

▲杜浩瑋參賽作品之一「島民的暑假作業」。（圖／台科大提供）

以杜浩瑋的畢業製作作品「島民的暑假作業」來說，因為喜歡看海，杜浩瑋走遍全台各地，蒐集全台本島及離島等22處不同顏色的海沙，讓使用者欣賞各地沙灘的顏色變化，除了可以讓使用者親自走訪各地沙灘蒐集不同顏色的沙子來完成沙畫創作，也將龜山島、三仙台等沿海景點製成12款沙畫明信片，作品中有沙畫體驗，並介紹台灣海岸地圖和沙子科普知識手冊，鼓勵大家可多親近海洋，認識台灣的海岸。

另一個設計作品是台北市立動物園識別系統設計，杜浩瑋說，全世界各地都有動物園，要如何呈現台灣的特色時，透過甲骨文來做為發想的創意點，裡面所有動物的設計圖形都是用甲骨文來發想，來顯示獨特性。

▲杜浩瑋參賽作品之一、台北市立動物園識別系統設計。（圖／台科大提供）

杜浩瑋已獲教育部菁培計畫，暑假將前往澳洲深造，他說，成為首次獲獎的台灣學生、甚至是亞洲第一位獲獎學生，對得獎感到很意外，因為這不像是單一作品得到設計獎，是好幾件作品串成自己的學習與創造歷程，能獲得肯定很開心，之後也將繼續朝商業設計的方向精進。