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iF設計獎新秀獎　台科大9件作品獲獎創校史新高

▲▼台科大在iF設計獎新秀獎上，共9件作品獲獎創校史新高，圖為設計系學生賴謙忱與作品「農田守護者」。（圖／台科大提供）

▲台科大有9件作品在今年iF設計獎新秀獎上獲獎，創校史新高，圖為設計系學生賴謙忱與得獎作品「農田守護者」。（圖／台科大提供）

記者許敏溶／台北報導

被譽為「設計界奧斯卡」的德國iF設計獎，近日公布2022年設計新秀獎（iF Design Talent Award）得獎結果，台灣科技大學今年共有9件作品獲獎，得獎數創下校史新高，其中三件還獲得獎金，而台科大設計系學生賴謙忱作品「農田守護者」，為可吸引蝗蟲轉化為肥料或糧食的農用設備，獲得新秀獎最高8千歐元獎金（約25萬台幣）。

德國iF設計新秀獎是全球頂尖設計學生們角逐的設計獎項，今年依據聯合國17項「SDGs的永續發展目標」為參賽主題，今年全球有41個國家、6400多件作品參賽，有85件獲獎，頒獎典禮將在2022年世界設計之都、西班牙瓦倫西亞舉行。

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而今年台科大共有9件作品獲得設計新秀獎，台科大表示，只有夠優秀作品才能獲得獎金，台科大有3件作品獲得獎金，其中1件獲8000歐元，另2件各獲3000歐元，加總是1.4萬歐元，9件作品獲獎，也寫下台科大校史新高，而且主辦單位也表示，台科大是今年度全球表現最好的學校。

台科大今年9件得獎作品中，又以設計系賴謙忱的「農田守護者（Farmland guardian）」獲得該比賽最高獎金8千歐元最受到關注，賴謙忱表示，看到近幾年蝗災造成大規模的經濟、糧食危機，為降低中東和非洲地區的蝗災，設計出農田守護者，這項可吸引蝗蟲進入並轉化為肥料或糧食的農用設備，設計特點不僅採用人力腳踏發電，且選用當地竹材為原料，更具有完善的服務系統，來降低蝗蟲害對環境和居民造成的各樣損失。

▲▼台科大在iF設計獎新秀獎上，共9件作品獲獎創校史新高，圖為建築系曾智妘、李晨瑄、賴翰宇與作品「感覺治療行為健康診所」。（圖／台科大提供）

▲台科大建築系曾智妘、李晨瑄、賴翰宇與得獎作品「感覺治療行為健康診所」。（圖／台科大提供）

此外，台科大表示，建築系的曾智妘、李晨瑄、賴翰宇合作的作品「感覺治療行為健康診所」，以及龔照峻的「仿生淨水模組」，也各獲得3000歐元獎金（約9萬4千元），指導教授為建築系副教授陳彥廷。

▲▼台科大在iF設計獎新秀獎上，共9件作品獲獎創校史新高，圖為建築系龔照峻ˇ得獎作品「仿生淨水模組」。（圖／台科大提供）

▲台科大建築系龔照峻與得獎作品「仿生淨水模組」。（圖／台科大提供）

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