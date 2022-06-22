桃園雙屍命案第三嫌泰國投案　檢：盼藉司法互助引渡回台受審

▲高鐵桃園站旁私人收費停車場，6月9日發生泰籍男子王大賢涉嫌殺害泰籍李姓夫妻釀成2屍3命，檢警查出共有3嫌涉案，圖為現場藏屍的BMW休旅車。（資料照／記者楊淑媛攝）

記者沈繼昌／桃園報導

泰籍男子王大賢於6月8日涉嫌夥同另2名泰籍移工共同殺害也是泰國籍的李姓夫妻，並藏屍在李姓夫妻下的BMW休旅車後，棄屍在高鐵桃園站旁私人收費停車場引發矚目；據泰國媒體聲稱，第3名嫌犯薩瑪（Samart），已在21日向泰警投案，桃園地檢署22日指出，目前未取得正式筆錄文件，對於被告3人在泰方供述內容無從評論，仍努力透過司法互助，希望將3名涉案嫌犯引渡回台受審。

據泰國媒體宣稱，涉嫌在台灣犯下雙屍命案的主嫌王大嫌本月9日潛逃出境後，一度躲藏在山區，後來在父親勸說下於6月17日在泰國清邁向警方投案，我方偵辦的刑事局國際科，透過司法互助提供泰國相關犯案資料，後來又查出王嫌僱用2名泰國移工薩馬（Samart）與塔納瓦（Thanawat）共同殺害李姓夫妻，王嫌犯案後於9日潛逃出境，共犯薩馬與塔納瓦則在6月11日也搭機返回泰國。

▲涉嫌犯下2屍3命的泰籍男子王大賢潛逃回泰國，檢警查出共有3嫌涉案，圖為中壢警方在現場對BMW休旅車展開蒐證。（資料照／記者楊淑媛攝）

根據中央社綜合泰國外電指稱，除了主嫌王大賢投案外，泰國警方隨後逮捕共犯之一的塔納瓦到案，塔那瓦坦承受王嫌指使，每人收到泰銖50萬元代價與薩瑪共同殺害李姓夫妻棄屍BMW休旅車後行李箱；同案在逃的第3名嫌犯33歲薩馬（Samart），已於21日向泰國警方投案，目前泰警正在審訊中。

負責指揮偵辦的桃園地檢署表示，目前未取得泰警正式筆錄文件，對於被告3人之間如何供述內容無從評論，另司法互助一事正努力中。我方刑事局國際科已透過司法互助希望將涉案3嫌引渡回台灣受審，以釐清3人如何分工殺害李姓夫妻。

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