熱褲妹3度醉駕離譜酒測值曝！自撞受傷被通緝2次　還賣帳戶給詐團

▲淡水林姓熱褲妹酒駕撞死交管工人，黑歷史曝光。（圖／翻攝當事人臉書）

記者黃宥寧、陳以昇／台北報導

新北市淡水區29歲林筱路3度酒駕上路，開著BMW Z4敞篷跑車撞死方姓交管工人，酒測值0.77，昨日晚間遭裁定羈押，她罔顧人命的黑歷史也跟著曝光。2014年4月，她酒後駕駛行經中正區新生南路自撞，酒測值高達0.97，隔3個月酒駕行經中山南京東路，酒測值為0.8，2015年被通緝，怕被關因此繳掉罰金；不僅如此她還有詐欺案。

據悉，她2014年4月無照酒後駕駛動力工具，行經中正區新生南路，因不勝酒力自撞受傷，經抽血酒測值達0.97，因此被判有期徒刑3月，可易科罰金；隔了3個月她又酒駕行經中山區南京東路，酒測值達0.8，二度酒駕被判有期徒刑5月，同年11月判決確定且可易科罰金，但她卻遲未繳罰金亦未到案，2015年2月、2015年5月18日遭法院通緝，5月19日在路上被發現是通緝犯，擔心被關，因此火速繳掉罰金。

除了酒駕，職業複雜的林筱路，2016年因毒品案，台北地檢署予以不起訴處分；2019、2020年疑缺錢，竟賣金融帳戶給詐騙集團賺錢，被控詐欺罪，士林地檢署偵結，予以緩起訴處分，沒想到緩起訴期間又發生酒駕撞死人。

臉書彰顯過得光鮮亮麗的林筱路，改過2次名字不知是為改運還是為躲犯罪查緝或從事不法行為，不得而知，但她21日肇禍後，一度想到逃跑，結果被工人的同事圍住，事後她被帶進派出所還滑手機、一派輕鬆無悔意，移送後被依公共危險罪中10年內再犯而致人於死等罪，且有逃亡之虞，裁定羈押移往女子看守所。