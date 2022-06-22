新法上路！拒測拒檢重罰18萬　暑假將至...花蓮縣府籲民眾勿酒駕

▲依據今年3至上路的酒駕新法規定，拒測、拒檢會遭重罰18萬元罰鍰，同時吊銷駕照3年內不得考領。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為防制酒駕，自今年3月31日開始施行「道路交通管理處罰條例」修正的酒駕新法，各項重罰包括拒測駕駛，除了將原本酒駕、拒絕酒測累犯認定由5年延長為10年，另規定10年內酒駕或拒絕酒測二次以上等累犯者，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實。

暑假將至，花蓮縣長徐榛蔚特別提醒鄉親，今年3月酒駕新法上路後，酒駕罰則比以往更重，奉勸民眾不要心存僥倖酒後駕車，更不要消極拒絕酒測，拒檢會立刻重罰18萬元罰鍰的酒駕拒測單，並當場移置保管車輛且吊銷駕照3年內不得考領，還要強制參加道安講習，拒絕酒測的處罰更重，民眾千萬不要以身試法。

酒駕新法上路罰則加重，包括拒測代價也不小，民眾除了酒後不開車，指定代駕最安全；如遇警方臨檢，務必配合交通執法，切勿閃躲拒檢拒測。

依據「道路交通管理處罰條例」汽機車駕駛人，如果不依警方指示停車接受稽查或拒絕接受測試檢定，初犯即處以新台幣18萬元的罰鍰，當場移置保管車輛，吊銷駕照，3年內不能考領。10年內第二次以上的再犯，罰鍰將為前一次處罰金額再加罰18萬，且累計無上限，同時必須吊銷汽機車駕照，5年內不得考領，民眾可別僥倖以為拒測刑責就能比較輕。