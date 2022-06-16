「國旅振興每晚補1300元」計畫已送交通部！沒打滿3劑有望跟團玩

▲指揮中心表示，原則上同意解除「打三劑才能參加旅行團」的禁令。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局將於7月15日到12月15日推動國旅振興計畫，每人每晚最高可補1300元，平日到主題樂園還可享門票3折優惠。觀光局表示，已將振興計畫送至交通部審核，待行政程序完備就會盡快公布。另外關於「打三劑才能參加旅行團」的禁令，指揮中心有說原則上同意，不過尚未收到批核。

觀光局於7月15日到12月15日推出國旅振興計畫，提供平日(週日至週四)住宿補助，每人每晚可補800元，還有加碼方案，包括入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅館以及使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗等5項，符合條件者可加碼再補500元，最高每房每晚可折抵1,300 元 。

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▲觀光局推出國旅補助計畫，每晚最多補1300元。（圖／記者李宜秦攝）

觀光局表示，已將國旅振興計畫送交交通部審查，目前尚在進行行政程序，只要程序完備，就會盡快對外公布計畫細節，以利旅遊業者參考。

另外，交通部日前也向指揮中心提議取消「打三劑才能參加旅行團」的禁令，觀光局表示，目前尚未收到正式回覆，不過指揮中心已表示原則上同意，等到收到正式批核就會公布解禁日期。