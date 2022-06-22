　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

租遊覽車駕駛工時不得逾11小時　亂加行程超時「最高罰9萬」

▲▼受新冠疫情衝擊，觀光旅遊業者業績一落千丈，大批遊覽車只能閒置在停車場內風吹日曬雨淋。（圖／記者湯興漢攝）

▲租用遊覽車從報到至行程結束，駕駛執勤工時不得超過11小時。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部近日通過修法，首度明訂租用遊覽車從報到起到行程結束，駕駛執勤工時不得超過11小時，且手握方向盤駕駛時間仍不得逾現行規定10小時，新規定預計待交通部公告後上路，預計7月可望實施，違規壓榨遊覽車駕駛可罰9千到9萬元。

現行規定遊覽車駕駛手握方向盤開車時間不得超過10小時，《勞基法》則規定整天工時為8小時，加班不得超過4小時，等同整天工時不能超過12小時。不過即便現行法規已規定駕駛手握方向盤時間不得超過10小時，但若租車者行程安排太多，加上未開車的待命時間，以及行程結束後仍得返回停車場進行車輛整備和清潔，常常讓遊覽車駕駛違規超時。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了導正民眾和旅行社租用遊覽車安全消費觀念，不要任意要求增加行程，讓司機在不過勞的服務環境提供安全駕駛，因此遊覽車公會建議明訂遊覽車自車輛到旅客集合處或報到起，至行程結束，單一駕駛人勤務最多不得逾11小時，讓駕駛往返停車場可符合《勞基法》工時12小時上限規定，確保行車安全。

▲▼受新冠疫情衝擊，觀光旅遊業者業績一落千丈，大批遊覽車只能閒置在停車場內風吹日曬雨淋。（圖／記者湯興漢攝）

▲租用遊覽車從報到至行程結束，駕駛執勤工時不得超過11小時。（圖／記者湯興漢攝）

交通部部務會報近日通過修正《汽車運輸業管理規則》，明訂民眾或旅行社租用遊覽車合理時間規定，單日出租車輛自車輛報到起至行程結束，調派單一駕駛人勤務最多不得逾11小時。

另遊覽車輛申請停駛不得超過6個月，且申請復駛1個月內不可再申請停駛，遊覽車汰舊換新撤銷牌照後替補期將從2年縮短為1年，避免遊覽車供過於求，削價惡性競爭。上列相關新規定將待交通部正式公告後上路，預計7月可望實施。

屆時若民眾或旅行社租用遊覽車，從遊覽車報到載客到行程結束若超過11小時，將可依照《公路法》開罰9千到9萬元罰鍰。

►必買！「白鴿香蜂草防霉洗衣精」激殺超低價，還送沐浴乳

ET快訊
這裡要發錢了！　每人爽領2000元紓困金
司機偷董事長保險箱1178萬！　拿去打賞暴乳女主播
大S、具俊曄甜蜜合照曝光！　無名指刺婚戒
婚前「搞上未婚妻媽媽妹妹」！　他Call in揭荒唐4人行
快訊／台股急殺350點　台積電大跌近2％
LIVE／起底熱褲妹！3度酒駕無照撞死人　背景不單純
10秒測死亡風險！　無法做1動作「易中風猝死」
煙火秀！大谷翔平3分砲　相隔7場開轟
快訊／被爆新歡是「男團成員」　楊繡惠回應了
確診咳不停！他一照X光「肺部爬滿傷疤」　嘆：打過3劑了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／台中4.4萬戶停電原因找到了　網哀號「熱爆」交通大打結

對抗BA.4與BA.5！　慈濟感染科醫師：快篩T線15分鐘內現形才準

「腳抖一下被巴到流鼻血！」館長揭悲慘童年　國中逃家：滿滿的恨

租遊覽車駕駛工時不得逾11小時　亂加行程超時「最高罰9萬」

新竹「這鄉」發第二波紓困金！金額再加碼　1萬2300人開心領錢

媽幫女兒搭好全身！爸幫穿又鬧出災難　網笑：有穿就很保佑了

1個月跑出4隻大喇牙！他嚇到崩潰：回家像開箱　網勸快做1事

全台免疫防火牆達7成！學者估「6月底邁平原期」　各縣市保護力曝

7月食品新制大公開！這2字不能隨便標、「注脂肉」未揭露重罰400萬

快訊／台中高壓電線跳脫！五區大停電　影響逾4萬戶

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

酒駕女撞死工人遭移送　家屬怒吼：社會的毒瘤

狗狗床位被搶走！委屈硬塞貓窩　手手溢出露無辜表情：我好苦啊

反骨雙胞胎爸發聲！批酷炫「不教而殺」　下重話：這不是強暴是什麼？

2男新買BB槍「想測威力」　朝高雄輕軌玻璃牆開一發

奴才記錄幫毛孩鋪床SOP　全套「粉嫩裝備」萌翻網

快訊／台中4.4萬戶停電原因找到了　網哀號「熱爆」交通大打結

對抗BA.4與BA.5！　慈濟感染科醫師：快篩T線15分鐘內現形才準

「腳抖一下被巴到流鼻血！」館長揭悲慘童年　國中逃家：滿滿的恨

租遊覽車駕駛工時不得逾11小時　亂加行程超時「最高罰9萬」

新竹「這鄉」發第二波紓困金！金額再加碼　1萬2300人開心領錢

媽幫女兒搭好全身！爸幫穿又鬧出災難　網笑：有穿就很保佑了

1個月跑出4隻大喇牙！他嚇到崩潰：回家像開箱　網勸快做1事

全台免疫防火牆達7成！學者估「6月底邁平原期」　各縣市保護力曝

7月食品新制大公開！這2字不能隨便標、「注脂肉」未揭露重罰400萬

快訊／台中高壓電線跳脫！五區大停電　影響逾4萬戶

台中豪宅被爆超挖200車位　都發局：若屬實必嚴懲

突破疫情限制！緬甸姪女跨海捐腎救命　台大完成高難度二度腎臟移植

躁鬱男超商騷擾叫囂「我家的地」　警消衛消聯手強制戒護就醫

實習警想翹班「在快篩畫紅線」　假冒確診爽放隔離假！下場慘了

畫面曝光！2女跳傘突然從9m高空墜地　目睹者嚇壞：傳出好大砰一聲

快訊／台中4.4萬戶停電原因找到了　網哀號「熱爆」交通大打結

新北「河堤秘境+1」！水簾式瀑布超仙、微笑無人車站半日遊

免再當疫苗棄嬰！美5歲以下嬰幼兒疫苗開打　CDC：曾確診仍需接種

皮包骨3兄弟太可憐「捐款逾620萬」　視障老三獲救5天胖了1Kg

前球后小威廉絲復出首勝！　今晚8強賽對決詹皓晴組合

生活熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

中了買豪宅！威力彩連16槓飆6億　4星座、4生肖旺爆

西堤最頂的不是牛排！　眾人激推「1低調神品」

確診還會多次感染　醫喊做1件事很重要

女優狂怨陷7月失業潮！達人揭將禁「真修竿」

台電員工被狗咬　暴怒拿棍棒追打

酒駕熱褲妹男友愛偷停車！鄰居常「半夜報警」

快訊／台中高壓電線跳脫！五區大停電

突跳入帳通知！他爽看「郵局金額」下秒臉歪

孩子稱「爸過世」震撼萬人　媽曝真相

忍淚聽恩恩案錄音檔　他2次喊話「侯市長，道歉吧」

更多熱門

相關新聞

交通3新制7月起上路　平日住宿最多折1300元

交通3新制7月起上路　平日住宿最多折1300元

交通3新制7月上路，交通部今(6/22)宣布，7月將有3項交通新制上路，包括7月15日起到12月15日祭出國旅補助振興，其中民眾平日住宿每房最多可折抵800到1300元；新版國際駕照正名7月1日起上路，將加註放大TAIWAN(台灣)，職業大型車考照筆試也將增題庫。

快訊／新竹台68快速道路「遊覽車翻覆」

快訊／新竹台68快速道路「遊覽車翻覆」

翻車影像曝！新店大貨車自撞護欄瞬間炸煙塵

翻車影像曝！新店大貨車自撞護欄瞬間炸煙塵

即／司機慘被斷頭　勞檢處：勒令停工

即／司機慘被斷頭　勞檢處：勒令停工

即／宜蘭台7丙「硬皮鯊」與遊覽車對撞5傷

即／宜蘭台7丙「硬皮鯊」與遊覽車對撞5傷

關鍵字：

遊覽車駕駛報到行程結束11小時7月

讀者迴響

熱門新聞

他騎車上學、結婚僅請一桌　真實身分竟是千億集團少主

好心女大生收留男同學　結果讓她心碎

7、8年級生「2大神器」！釣出萬人回憶殺

酒駕熱褲妹背景不單純　豪宅鄰曝：她砸百萬整形

人父當街逼女兒分手！男友驚爆超亂關係

農民馬路曬花生！他「私刑處理」推水溝全錄影

即／工人從21樓墜落　整個人插鷹架上斷氣

開女友手機「閨蜜身體看光光」　真相炸綠光

楊繡惠「真正新歡是男團成員」！親密合照曝光

酒駕熱褲妹羈押　真實職業曝光

家寧爆調情男網紅被狂罵「Andy不忍了親發聲」！

前NBA拓荒者新秀　年僅25歲驟逝

跑遍全台醫院　賈永婕「喉嚨越來越痛」急快篩：完蛋！

酒駕熱褲妹男友道歉　網曝炫富1點很假

阿滴代言「工業區房地產」惹議！　疑規避法律遭網酸

更多

最夯影音

更多
于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD

于文文「狂頂嘴」寧靜：妳注意一下　「懟人沒在做效果」什麼都能鬥XD
喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

喝冰咖啡狂甩頭攪拌！　氣質女→重金屬搖滾歌手

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

熱情阿金見郵差突衝上車　飛撲求兜風：載我走嘛！

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

6.0強震狂晃！2娃愣了1秒　淡定續躺沙發…媽：習慣了

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

陶晶瑩要李李仁教兒子「打X槍」　自爆找老公當裸體模特：畫大一點XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面