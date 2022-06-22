租遊覽車駕駛工時不得逾11小時　亂加行程超時「最高罰9萬」

▲租用遊覽車從報到至行程結束，駕駛執勤工時不得超過11小時。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部近日通過修法，首度明訂租用遊覽車從報到起到行程結束，駕駛執勤工時不得超過11小時，且手握方向盤駕駛時間仍不得逾現行規定10小時，新規定預計待交通部公告後上路，預計7月可望實施，違規壓榨遊覽車駕駛可罰9千到9萬元。

現行規定遊覽車駕駛手握方向盤開車時間不得超過10小時，《勞基法》則規定整天工時為8小時，加班不得超過4小時，等同整天工時不能超過12小時。不過即便現行法規已規定駕駛手握方向盤時間不得超過10小時，但若租車者行程安排太多，加上未開車的待命時間，以及行程結束後仍得返回停車場進行車輛整備和清潔，常常讓遊覽車駕駛違規超時。

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為了導正民眾和旅行社租用遊覽車安全消費觀念，不要任意要求增加行程，讓司機在不過勞的服務環境提供安全駕駛，因此遊覽車公會建議明訂遊覽車自車輛到旅客集合處或報到起，至行程結束，單一駕駛人勤務最多不得逾11小時，讓駕駛往返停車場可符合《勞基法》工時12小時上限規定，確保行車安全。

▲租用遊覽車從報到至行程結束，駕駛執勤工時不得超過11小時。（圖／記者湯興漢攝）

交通部部務會報近日通過修正《汽車運輸業管理規則》，明訂民眾或旅行社租用遊覽車合理時間規定，單日出租車輛自車輛報到起至行程結束，調派單一駕駛人勤務最多不得逾11小時。

另遊覽車輛申請停駛不得超過6個月，且申請復駛1個月內不可再申請停駛，遊覽車汰舊換新撤銷牌照後替補期將從2年縮短為1年，避免遊覽車供過於求，削價惡性競爭。上列相關新規定將待交通部正式公告後上路，預計7月可望實施。

屆時若民眾或旅行社租用遊覽車，從遊覽車報到載客到行程結束若超過11小時，將可依照《公路法》開罰9千到9萬元罰鍰。