退休地理風水師入山修行3天　車子故障迷途山林屏東警緊急搜尋

▲退休陳姓地理風水師被找到 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

70歲的陳姓退休地理風水師，帶著3天素食到屏東縣泰武山上修行，餐食用完後駕車離開卻發車輛故障無法啟動，緊急求助警方，內埔警方會同大批巡守隊及村民協助，終於找到他，請他及家人頻頻向警方及村長等巡守隊員表示感謝。

內埔警分局泰武分駐所員警日前接獲民眾報案，稱車子在屏東縣泰武鄉山林中拋錨受困，急需警方協助脫困。

員警獲報後立即向陳姓報案人聯繫正確方位，不料訊號不佳偶爾斷訊，且電話中聽到對方的緊張，且不清楚受困位置，導致員警掌握不便，增加搜救難度，只知在山林中可看見紅色大橋。

員警針對其所稱之紅色大橋特點，立即前往泰武鄉佳興村與來義鄉大後村紅色大橋附近山林、河床搜尋無所獲。另請求泰武鄉佳興村村長，及巡守隊員協助針對轄區偏僻之農路再行深入搜尋，最終在佳興村2號農路山谷中找到陳。

他看到警方到場後露出安心的笑容，而在泰武分駐所等待的老翁兒子，獲知尋獲其父親平安且無受傷時，當場喜極而泣，感謝警方的協助及幫忙，警方並帶同渠一起前往尋獲地點與其父親會合。

經了解，陳男目前獨居在屏東縣長治鄉，在退休前為地理風水師，這次來泰武鄉山區是為了修行，獨自駕車至泰武鄉山區3天，期間有自行準備素齋，老翁食用完畢後欲離開山林發現車輛故障無法駛離，始向警方報案。而該地點為偏僻的農路，平時人煙罕至，除當地村民外，外地人鮮少知悉該地點且路況極差。

內埔警分局莊分局長表示，一般民眾欲前往偏僻山林前，應事先了解該地區之路況、位置並由在地人陪同，不可貿然前往。而家中若有失智老人，應時時注意老人狀況以免發生憾事。