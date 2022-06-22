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社會 社會焦點 保障人權

拜託警察開罰還給錢！租賃業行賄黑幕曝　內行人揭「鑽洞」手法

記者陳雕文／新北報導

警界被爆集體貪汙！新北、桃園、新竹警方都有人涉嫌收賄，透過警員開不實罰單，讓被吊扣的牌照變成吊銷，業者就能領取新牌照上路，對此，退休交通警員石明謹以最白話的文字解釋這起警界醜聞的鑽漏洞手法。

石明謹在臉書上表示，「首先，租車公司把車子租出去，結果有客人重大違規，罰錢事小，反正幾千到一萬，依契約找客人賠就好，甚至自己吞下去也不是什麼大事。麻煩的是要吊扣牌照六個月，如果你租一部車子出去，一天可以賺1000好了，六個月180天，那這樣就是少賺18萬。」

▲▼新北市警局。（圖／翻攝自google maps）

▲新北市警局表示，持續要求各級主管勤教嚴管，發現收賄將主動查處，決不寬貸。（圖／翻攝自google maps）

石明謹說，「最好的方法是什麼？就是把吊扣號牌的車輛開出去，被警察攔下來，這下好了，吊扣期間行駛，號牌要被吊銷，看起來更嚴重了對不對？其實這下子就解套了，因為號牌被吊銷，你只要罰3600，然後去重領號牌就好，接下來你車子就可以再出租賺錢了。」

石明謹提到，「但是你要有警察攔你才行，你開著號牌吊扣期間的車子，在路上看到警察就跟他招手，跟他說我號牌吊扣中，快來開我單喔！這樣是不是有點奇怪？而且有點麻煩，要碰到有空開你單的警察也是可遇不可求（！？）所以他們就找了認識的警察，約個時間地點，把車子開到他面前，然後讓他開單。」

▲▼新北警爆集體貪汙。（圖／記者游宗樺攝）

▲警界爆集體貪汙，22日凌晨多名被告、證人陸續抵達新北檢應訊。（圖／記者游宗樺攝，下同）

石明謹解釋，「老實說，這樣子其實並沒有違法，因為你真的違規啊！警察開單也是天經地義，問題就在這些警察大人們很忙，誰有空為了你特地跑去開單，所以他們（警方）就跟你要一些甜頭，每開一張單，就給個幾千一萬，反正跟車子租出去可以賺的錢相比，很划算。所以就變成一件很弔詭的貪污案，一般是你給警察錢，拜託他不要開單，但是本案是給警察錢，拜託你快點開單。」

石明謹補充說，「有人就問了，那為什麼業者不乾脆把車子開到警察局或監理站門口，光明正大說：報告！我違規了，這些車都是號牌吊扣的，請快點註銷我的車牌吧！因為這樣就會被發現，原來在立法上有這麼一個漏洞，那就是吊銷原來是比吊扣輕的罰責，萬一立法者修法，就沒這種好康了。」

據了解，新北地檢署獲報蒐證半年多，21日指揮警調兵分29路，搜索包括新北、桃園與新竹等地派出所與警備隊，並約談涉案警員、代辦業者共79人；經漏夜偵訊，14人遭聲押（包含7警）、12人以3萬至10萬元不等交保。

▲▼警界爆集體貪汙。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警界爆集體貪汙。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼警界爆集體貪汙。（圖／記者游宗樺攝）

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